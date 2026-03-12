Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Adultos mayores desaparecidos son hallados sin vida dentro de una cisterna en la CDMX

Hallan cuerpos de pareja reportada como desaparecida dentro de una cisterna. / RS
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 18:27 - 11 marzo 2026
Tras casi un mes de búsqueda, autoridades localizaron a una pareja de adultos mayores dentro de un inmueble en la Ciudad de México. El caso ya es investigado por la Fiscalía capitalina.

El hallazgo de una pareja de adultos mayores sin vida dentro de una cisterna en la alcaldía Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México, generó movilización de cuerpos de emergencia y autoridades capitalinas. Las víctimas habían sido reportadas como desaparecidas semanas antes, por lo que el caso ya es investigado por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para esclarecer lo ocurrido.

¿Cómo fueron encontrados los adultos mayores en la GAM?

De acuerdo con los primeros reportes, los cuerpos de un hombre y una mujer de 62 años fueron localizados dentro de la cisterna de un inmueble ubicado en la calle Norte 70-A, en la colonia Faja de Oro, en la alcaldía Gustavo A. Madero.

La localización ocurrió luego de que vecinos de la zona alertaran a las autoridades por un fuerte olor proveniente del interior del lugar, lo que provocó la movilización de elementos de seguridad y servicios de emergencia.

Los cuerpos de un hombre y una mujer de 62 años fueron localizados dentro de la cisterna de un inmueble ubicado en CDMX. / @c4jimenez

Al acudir al sitio, personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México realizó las primeras diligencias y trabajos para recuperar los cuerpos y asegurar el inmueble mientras se llevan a cabo las investigaciones correspondientes.

La pareja llevaba semanas desaparecida

Las víctimas, identificadas como Lilia Aldama Martínez y Alejandro Rojas Hernández, habían sido reportadas como desaparecidas desde el 14 de febrero de 2026.

Las víctimas fueron identificadas como Lilia Aldama Martínez y Alejandro Rojas Hernández. / RS

De acuerdo con reportes oficiales, ambos tenían su domicilio en el Estado de México, pero trabajaban en un local de renta de hamacas y andamios ubicado en la colonia Faja de Oro, en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Familiares señalaron que desde el día de su desaparición no volvieron a tener contacto con ellos, por lo que presentaron denuncias tanto en el Estado de México como en la Ciudad de México con la esperanza de encontrarlos.

Alejandro y Lilia habían sido reportados como desaparecidos desde el 14 de febrero. / @c4jimenez

Investigaciones en curso por el caso

Tras el hallazgo, las autoridades capitalinas iniciaron una carpeta de investigación para determinar cómo ocurrieron los hechos.

El inmueble donde fueron encontrados los cuerpos quedó resguardado mientras peritos realizan las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del caso y deslindar responsabilidades.

De acuerdo con los reportes preliminares, las autoridades no descartan ninguna línea de investigación mientras continúan las indagatorias.

