Adultos mayores desaparecidos son hallados sin vida dentro de una cisterna en la CDMX

El hallazgo de una pareja de adultos mayores sin vida dentro de una cisterna en la alcaldía Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México, generó movilización de cuerpos de emergencia y autoridades capitalinas. Las víctimas habían sido reportadas como desaparecidas semanas antes, por lo que el caso ya es investigado por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para esclarecer lo ocurrido.

¿Cómo fueron encontrados los adultos mayores en la GAM?

De acuerdo con los primeros reportes, los cuerpos de un hombre y una mujer de 62 años fueron localizados dentro de la cisterna de un inmueble ubicado en la calle Norte 70-A, en la colonia Faja de Oro, en la alcaldía Gustavo A. Madero. La localización ocurrió luego de que vecinos de la zona alertaran a las autoridades por un fuerte olor proveniente del interior del lugar, lo que provocó la movilización de elementos de seguridad y servicios de emergencia.

Los cuerpos de un hombre y una mujer de 62 años fueron localizados dentro de la cisterna de un inmueble ubicado en CDMX. / @c4jimenez

Al acudir al sitio, personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México realizó las primeras diligencias y trabajos para recuperar los cuerpos y asegurar el inmueble mientras se llevan a cabo las investigaciones correspondientes.

La pareja llevaba semanas desaparecida

Las víctimas, identificadas como Lilia Aldama Martínez y Alejandro Rojas Hernández, habían sido reportadas como desaparecidas desde el 14 de febrero de 2026.

Las víctimas fueron identificadas como Lilia Aldama Martínez y Alejandro Rojas Hernández. / RS

De acuerdo con reportes oficiales, ambos tenían su domicilio en el Estado de México, pero trabajaban en un local de renta de hamacas y andamios ubicado en la colonia Faja de Oro, en la alcaldía Gustavo A. Madero. Familiares señalaron que desde el día de su desaparición no volvieron a tener contacto con ellos, por lo que presentaron denuncias tanto en el Estado de México como en la Ciudad de México con la esperanza de encontrarlos.

Alejandro y Lilia habían sido reportados como desaparecidos desde el 14 de febrero. / @c4jimenez

Investigaciones en curso por el caso