¿Checo Pérez en el Top 10? La Fórmula 1 reveló el power ranking del Gran Premio de Australia

La primera carrera de la temporada en la Fórmula 1 dejó también el primer Power Ranking oficial del campeonato, una clasificación elaborada por expertos que evalúan el desempeño individual de los pilotos durante cada fin de semana de Gran Premio. Tras el Gran Premio de Australia, el panel destacó varias actuaciones, incluida la del mexicano Sergio Pérez, quien estuvo cerca de ingresar al Top 10.

La carrera en el circuito de Albert Park marcó además un inicio fuerte para Mercedes-AMG Petronas, escudería que sumó el máximo de puntos gracias a la victoria del británico George Russell y el segundo lugar de Kimi Antonelli.

Valtteri Bottas en su monoplaza MAC-26 de Cadillac durante las P2 del GP de Australia | AP

El sistema del Power Ranking funciona con un panel de cinco jueces que analiza el desempeño de cada piloto después de cada Gran Premio. Cada uno recibe una calificación sobre 10 basada en su actuación durante el fin de semana, dejando de lado el rendimiento del monoplaza. Posteriormente, las puntuaciones se promedian para obtener la nota de cada carrera y se acumulan a lo largo de la temporada en la clasificación general.

George Russell lidera el ranking tras dominar en Australia

Russell se quedó con la primera posición del ranking tras un sólido fin de semana. El piloto británico consiguió su octava pole position en la Fórmula 1 con una ventaja de 0.293 segundos sobre su compañero de equipo, Kimi Antonelli. Posteriormente transformó esa posición de privilegio en victoria.

Aunque el monegasco Charles Leclerc llegó a tomar el liderato al apagarse el semáforo, Russell recuperó la punta con paciencia y mantuvo el control de la carrera hasta la bandera a cuadros.

George Russell celebra en el podio del Gran Premio de Australia 2026 | AP

Uno de los nombres que llamó la atención fue el del novato Arvid Lindblad. El piloto de 18 años, debutante en la parrilla, se clasificó noveno para largar justo detrás de su compañero en RB Formula One Team, Liam Lawson. Durante la primera vuelta logró avanzar posiciones hasta colocarse tercero momentáneamente y finalmente terminó en el octavo lugar, sumando sus primeros puntos.

El Top 5 del ranking lo completaron Antonelli, quien se mantuvo cerca de Russell durante todo el fin de semana, seguido de Leclerc y del británico Oliver Bearman. El piloto de Haas F1 Team destacó como una de las figuras del mediocampo tras finalizar séptimo en Albert Park.

Charles Leclerc terminó en la tercera posición | AP

Más atrás, Lewis Hamilton, Pierre Gasly y Gabriel Bortoleto quedaron empatados en el sexto puesto del ranking con una calificación de 8, después de mostrar consistencia durante el fin de semana.

El Top 10 lo cerraron el cuatro veces campeón Max Verstappen y su nuevo compañero Isack Hadjar, ambos con una calificación de 7.8.

Checo Pérez queda cerca del Top 10 en el debut de Cadillac

Uno de los focos de atención del fin de semana fue el debut del equipo Cadillac Formula 1 Team en la categoría. La escudería estadounidense vivió una carrera con diversas complicaciones, aunque logró completar la prueba con uno de sus autos.

El mexicano Sergio Pérez terminó en la posición 16, pero consiguió finalizar la competencia con el monoplaza en pista, algo que no lograron otros seis autos de la parrilla, incluido su compañero de equipo Valtteri Bottas.

La propia Fórmula 1 destacó el desempeño del piloto tapatío dentro de la evaluación del panel.

“Lando Norris, Alex Albon y Sergio Pérez estuvieron a punto de entrar en el top 10, y los tres terminaron el fin de semana con una puntuación de 7... El piloto mexicano cumplió con la ambición del nuevo equipo Cadillac de completar su primera carrera de F1”, escribió la F1 sobre el mexicano.

Con esta evaluación, Pérez quedó a las puertas del Top 10 del Power Ranking, en una jornada que también marcó el inicio del proyecto de Cadillac en la máxima categoría del automovilismo.