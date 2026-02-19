Sergio Checo Perez, el hijo prodigo de la Fórmula 1

La Fórmula 1 presentó esta semana la fotografía oficial de la temporada 2026: 11 equipos, 22 pilotos y una imagen cuidadosamente diseñada para proyectar equilibrio, jerarquía y narrativa. Para México, sin embargo, el encuadre tenía un punto focal inequívoco: el regreso del jalisciense Sergio Pérez, ahora vestido con los colores de Cadillac.

Sí, emociona verlo de vuelta. Pero más allá del componente sentimental, hay señales deportivas que invitan al análisis. De acuerdo con Graeme Lowdon, la aportación de Pérez en las fases más complejas del desarrollo ha sido determinante para que la nueva escudería reduzca al mínimo el hándicap natural de su debut. En un contexto reglamentario exigente, la experiencia pesa más que la velocidad pura, y ahí el mexicano ofrece un valor tangible.

La fotografía, como todo en la Fórmula 1, no es casual. Los pilotos fueron distribuidos según los colores de sus escuderías, buscando armonía visual sin destacar en exceso a nadie… salvo al campeón reinante, Lando Norris, ubicado junto al trofeo que certifica su corona de 2025. El mensaje es claro: respeto a la jerarquía deportiva.

Y, sin embargo, Sergio Pérez no quedó relegado. No estuvo perdido en la segunda línea ni diluido en el conjunto. Aparece sentado en uno de los escalones del templete, visible, reconocible. No es un detalle menor. Habla de su peso específico dentro del ecosistema global de la Fórmula 1, de su impacto comercial y de su relevancia mediática.

En lo estético, también hubo señales interesantes: Audi abandona el verde brillante para adoptar un sobrio gris con negro; Racing Bulls refuerza el blanco como tono dominante; Ferrari mantiene su escarlata inconfundible con un rediseño sutil pero reconocible; Haas combina una banda lateral blanca con un frontal en negro. La identidad visual es parte del juego político y comercial del campeonato.

Pero lo que realmente encendió las redes fue el video de bienvenida al mexicano. Max Verstappen lo recibe con un choque de manos y un abrazo; Franco Colapinto repite el gesto; Fernando Alonso, en una escena casi paternal, le masajea los deltoides mientras intercambian sonrisas. Son imágenes que no se oyen, se perciben. Transmiten algo que a menudo se pierde entre titulares incendiarios: la Fórmula 1 es competencia feroz, sí, pero también es comunidad.

En pista podrán disputarse cada centímetro a más de 300 km/h, pero fuera de ella prevalece el respeto. Esa dualidad —rivalidad extrema y camaradería genuina— es parte del ADN del paddock y alimenta una narrativa más humana del deporte.

Conviene, eso sí, mantener la prudencia. La tentación de vender la idea de que Cadillac y Pérez están en posición inmediata de luchar por el campeonato es atractiva, pero poco realista. En un año de cambios profundos, ningún equipo conoce con certeza su verdadera posición competitiva hasta que los autos ruedan en condiciones de carrera. El entusiasmo no debe sustituir al análisis.

Lo que sí deja esta presentación es una imagen poderosa: los gladiadores del asfalto listos para una nueva campaña. Hombres que asumirán riesgos extremos en cada frenada y cada curva. Entre ellos, un mexicano que vuelve al escenario que nunca dejó de pertenecerle del todo.

Sergio Pérez está de regreso. No como promesa, no como incógnita, sino como veterano probado. Y en una Fórmula 1 que exige memoria, resiliencia y carácter, el regreso del hijo pródigo no es solo una historia emotiva: es, potencialmente, una historia competitiva.