No van a soltar a Henry

Se armó el rumor de que Henry Martín ya tenía maletas listas para irse al San Diego de la MLS, mi Francoliever, y más de un americanista ya estaba haciendo drama en redes. Pero tranquilos: en Coapa no lo sueltan… por ahora. La Bomba es el ‘9’ que, según la directiva, va a revivir una ofensiva que anda más apagada que foco fundido, de las peorcitas en la historia del club a estas alturas del torneo.

¿Que si San Diego lo quiere ya? Perfecto… que paguen la cláusula, y no es cualquier cosa, sino que es de doble dígito en millones de los verdes. En verano sí escuchan ofertas, con calma y tiempo para buscar reemplazo, si es que Henry quiere. Así que por ahora, no se mueve.

A CHIVAS LE SIGUEN VACÍANDO EL REFRI

Si los Chivahermanos pensaban que ya era suficiente con los seleccionados que les van a quitar para la concentración adelantada del Tri de Aguirre, agárrense. Para el juego contra Islandia podrían caer otros tres en la lista de Selección.

Puede volver Efra Álvarez, para hacerla de Gil Mora; Castillo estaría en la mira para la defensa y Campillo para cubrir lo de Romo. Es decir, mientras Chivas piensa cómo suplir a cuatro en Liguilla, la Selección anda haciendo el súper en Verde Valle y podrían ser más.

ESPAÑA EN PUEBLA… NI SÍ NI NO, SINO QUIÉN SABE

Que si España viene a jugar al Cuauhtémoc contra Chile antes del Mundial, pues le están dando la vuelta desde el gobierno de Puebla, te cuento por qué. Desde el país andino ya bajaron la espuma diciendo que no se arreglaron para venir de sparring. Peeeeero, me dicen que tampoco está descartado.

Desde Puebla mantienen activa la opción de que la Furia Roja venga, sigue la vela prendida, pero traer a una selección candidata al título mundial no es como rentar inflable para fiesta infantil. Se necesita lana, logística, convencimiento y un buen rival. Por ahora está en el limbo: ni amarrado ni cancelado.

CANALES, CERCA DE IRSE SIN LA PROMESA

En la foto oficial de Rayados, Sergio Canales esquivó preguntas como rivales en la cancha. Su contrato termina en verano y, según cuentan, no está del todo feliz en la Sultana, sobre todo porque aquella gran promesa que lo hizo dejar España por Monterrey: ganar y ganar títulos.

Una buena parte de sus jugosos bonos dependían de levantar copas y pues, han levantado más expectativas que trofeos. Eso sí, ganaron la Copa Pacífica en el invierno en el Jalisco. Me cuentan que el que ya lo espera de retache es el Real Betis, con brazos abiertos y sin pagar traspaso. Y así se explican las visitas recientes a España. No es turismo, es planeación.

MARTINOLI NUNCA SE VA, BAJEN EL DRAMA