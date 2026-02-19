Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol Internacional

OFICIAL: España vs Chile en el Estadio Cuauhtémoc se cancela; no habrá amistoso en Puebla

Fernando Villalobos Hernández
Fernando Villalobos Hernández 20:46 - 18 febrero 2026
El presidente de la ANFP confirmó que las negociaciones para el España vs Chile se cayeron y no se jugará el amistoso antes del Mundial

Lo que prometía ser un partido amistoso con nivel de Mundial, se ha desmoronado. El esperado encuentro amistoso entre las selecciones de España y Chile, que se perfilaba para disputarse en el Estadio Cuauhtémoc como preparación rumbo a la Copa del Mundo 2026, ha sido cancelado de forma definitiva.

Estadio Cuauhtémoc | MEXSPORT

SE CAE EL AMISTOSO ENTRE ESPAÑA Y CHILE

La noticia fue confirmada por Pablo Milad, presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) de Chile, quien detalló que, pese a la disposición del conjunto andino por jugar en suelo poblano, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) optó por declinar la propuesta ante mejores ofrecimientos.

Según las declaraciones del directivo chileno, el acuerdo nunca llegó a estar blindado al cien por ciento. La principal razón de la caída del encuentro fue el alto interés que despierta la actual campeona de Europa en territorio mexicano, lo que generó una competencia de sedes que terminó por alejar el partido de Puebla.

Estadio Cuauhtémoc | IMAGO7

"Lo de España nunca fue cien por cien. Tuvimos conversaciones con el presidente de la RFEF, pero no se llegó a concretar por el hecho de que tenían varias ofertas", explicó Milad.

ESPAÑA SÍ PODRÍA JUGAR AMISTOSO EN MÉXICO

El directivo señaló que el interés de otras plazas nacionales fue un factor determinante para que la RFEF no estampara la firma final para el duelo en la casa de "La Franja".

"De diferentes ciudades de México les ofrecían: 'vengan a jugar aquí, les damos tal y tal cosa' y eso fue un hecho que no aseguró el partido".
Lamine Yamal, España | AP

Aunque la afición poblana pierde la oportunidad de ver a figuras de la talla de Lamine Yamal, esto no descarta por completo la presencia de España en México, ya que la federación española sigue analizando otras sedes en el país que compitieron contra Puebla.

CHILE NO VENDRÁ A MÉXICO, APUNTA A EUROPA

Por su parte, la Selección de Chile, al no formar parte de la Copa del Mundo y tras la caída de este compromiso en el Estadio Cuauhtémoc, ha decidido cambiar su hoja de ruta y buscar actividad en el Viejo Continente:

"Nosotros estamos concretando ya partidos en Europa, que vamos a dar a conocer en los próximos días", sentenció el presidente de la ANFP.

Con esta resolución, el Estadio Cuauhtémoc se queda sin un duelo de talla mundial, cerrando la posibilidad de recibir a una de las selecciones favoritas para el próximo Mundial en suelo poblano.

