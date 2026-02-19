Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

La Pasión de Iztapalapa, con más de 180 años, es declarada Patrimonio de la Humanidad

La gente de la alcaldía fue reconocida por la labor que hace durante todas la Semanas Santas / FB: @lapasiondecristoiztapalapa
Jorge Reyes
Jorge Reyes 21:49 - 18 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
La UNESCO reconoció la devoción de los ocho barrios que han mantenido viva la tradición religiosa

La Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo de Iztapalapa ya no solo es orgullo chilango: ahora es oficialmente Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, junto a la alcaldesa de Iztapalapa, Aleida Alavez, encabezaron la entrega del Certificado que reconoce esta histórica representación por parte de la UNESCO, ante habitantes de los ocho barrios que, generación tras generación, han mantenido viva la tradición.

Clara Brugada dejó claro que esta celebración no depende de ningún poder externo.

La UNESCO marcó como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad a la Pasión de Iztapalapa / FB: @lapasiondecristoiztapalapa

“Es un ejemplo extraordinario de organización comunitaria y de identidad cultural, porque a veces se piensa que esta representación es financiada por tal o cual no; ellos mantienen, por sí mismos de manera autogestiva, así que hoy decimos: ¡Que viva la representación que ha mantenido el pueblo de Iztapalapa como una tradición viva!”, dijo.

Un reconocimiento internacional 

La mandataria capitalina subrayó que el reconocimiento internacional coloca a Iztapalapa en el mapa global de las grandes tradiciones comunitarias y reconoció la fuerza cultural de sus ocho barrios, que han sostenido esta práctica incluso en medio de transformaciones históricas.

Además, el Gobierno de la CDMX entregó un reconocimiento al Comité Organizador de la Semana Santa en Iztapalapa A. C. (COSSIAC), pieza clave en la logística y preservación del evento.

Clara Brugada también reconoció el gran trabajo que hacen los habitantes de los ocho barrios / FB: @ClaraBrugadaM

Más que un honor, una responsabilidad

Por su parte, la alcaldesa Aleida Alavez destacó que el nombramiento no solo es motivo de orgullo, sino también de compromiso.

“Nada de eso ocurre por casualidad, se necesita convicción para ensayar después de jornadas largas, para asumir responsabilidades, para mantener continuidad cuando el tiempo y las circunstancias cambian. Lo que nació en un territorio específico, con identidad propia y raíces profundas, ahora forma parte del patrimonio de la humanidad”, dijo.

También advirtió que este reconocimiento debe fortalecer la organización comunitaria: “Sabemos que lo que hoy celebramos deberá seguir fortaleciéndose. Que esta inscripción sea un punto de partida para reforzar nuestra confianza colectiva”, dijo.

Iztapalapa ya se encuentra en el mapa global de las grandes tradiciones / FB: @lapasiondecristoiztapalapa

Un nuevo capítulo para Iztapalapa

El representante de la UNESCO en México, Andrés Morales, explicó que esta inscripción viene acompañada de un plan formal para preservar la tradición.

Se trata de un “sólido plan de salvaguardia" que el Estado mexicano deberá implementar en coordinación con la comunidad. Además, enfatizó que el reconocimiento no es el final del camino, sino el inicio de una nueva etapa para documentar, investigar y difundir esta manifestación cultural.

El reconocimiento de la UNESCO es para continuar con la tradición que se realiza año con año en Semana Santa / FB: @ClaraBrugadaM

“Esta representación, como lo reconoció el Comité Intergubernamental para la Salvaguarda del Patrimonio Inmaterial de la UNESCO en diciembre pasado en la India, es una expresión integral que se sitúa en los ámbitos de las artes de la representación, la práctica social, rituales y actos festivos y oficios tradicionales, reflejando una riqueza cultural de organización comunitaria y la transmisión intergeneracional que han permitido su continuidad por más de 180 años”, indicó.

Con más de 180 años de historia, la Pasión de Cristo de Iztapalapa no solo convoca cada Semana Santa a miles de fieles y visitantes; hoy también se consolida como una de las tradiciones comunitarias más importantes del mundo.

Últimos videos
Neuroamor
Contra
Neuroamor
Lo Último
22:07 ¿Se va? El deseo de Keylor Navas sobre su futuro en Pumas y México
21:52 Philadelphia con pie y medio para enfrentar al América en Concachampions
21:49 La Pasión de Iztapalapa, con más de 180 años, es declarada Patrimonio de la Humanidad
21:10 Oficial: Se confirma Barcelona vs Real Madrid en Champions League
20:56 Pumas sorprende y anuncia "refuerzo" de lujo
20:46 OFICIAL: España vs Chile en el Estadio Cuauhtémoc se cancela; no habrá amistoso en Puebla
20:27 El “Volcán” cancha difícil para Pachuca en los últimos 10 años
20:03 ¿Cómo hacer gratis videos de objetos y frutas que hablan?
19:27 Revelan supuesta imposición de Ochoa en Selección Mexicana: 'Corona era mejor'
19:17 CDMX se blinda rumbo al Mundial 2026: capacitan a hoteles y restaurantes ante sismos
Tendencia
1
Empelotados TV Azteca rompe el silencio: El inesperado anuncio sobre Christian Martinoli
2
Contra ¿Tu auto dejará de circular a diario en 2026? Revisa si está en la lista
3
Contra ¿Quién es Laura G y por qué su llegada a La Casa de los Famosos 6 causa polémica?
4
Futbol ¿Memo Ochoa al Mundial 2026? Javier Aguirre le abre las puertas al arquero mexicano
5
Futbol "Su mujer deber haber sido infiel con un ne***": Felipe Melo estalla contra Prestianni por racismo contra Vinicius
6
Futbol Nacional Thiago Espinosa advierte a la Liga MX: “Vamos a clasificar y vamos a ser campeones”
Te recomendamos
¿Se va? El deseo de Keylor Navas sobre su futuro en Pumas y México
Futbol Nacional
18/02/2026
¿Se va? El deseo de Keylor Navas sobre su futuro en Pumas y México
Philadelphia con pie y medio para enfrentar al América en Concachampions
Futbol
18/02/2026
Philadelphia con pie y medio para enfrentar al América en Concachampions
La Pasión de Iztapalapa, con más de 180 años, es declarada Patrimonio de la Humanidad
Contra
18/02/2026
La Pasión de Iztapalapa, con más de 180 años, es declarada Patrimonio de la Humanidad
Oficial: Se confirma Barcelona vs Real Madrid en Champions League
Futbol
18/02/2026
Oficial: Se confirma Barcelona vs Real Madrid en Champions League
Pumas sorprende y anuncia "refuerzo" de lujo
Futbol Nacional
18/02/2026
Pumas sorprende y anuncia "refuerzo" de lujo
OFICIAL: España vs Chile en el Estadio Cuauhtémoc se cancela; no habrá amistoso en Puebla
Futbol Internacional
18/02/2026
OFICIAL: España vs Chile en el Estadio Cuauhtémoc se cancela; no habrá amistoso en Puebla