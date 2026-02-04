SEP confirma nuevo puente vacacional en febrero: estas son las fechas

Estudiantes y padres de familia recién disfrutaron del primer puente vacacional de 2026, el cual implicó cuatro días sin clases, del 30 de enero al 2 de febrero.

Sin embargo, muchos ya se preguntan cuándo será el próximo, y la buena noticia es que habrá otro fin de semana largo en febrero.

Estudiantes en México gozarán de otro fin de semana largo este mismo mes de febrero/SEP

Próximo puente escolar en febrero 2026

De acuerdo con el calendario oficial de la SEP para el ciclo escolar 2025-2026, los estudiantes de educación básica —preescolar, primaria y secundaria— no tendrán clases el viernes 27 de febrero, debido a la junta de Consejo Técnico Escolar, que se realiza el último viernes de cada mes.

Fin de semana largo para estudiantes

Con esta suspensión, los alumnos de todo el país disfrutarán de un fin de semana largo que irá del: Viernes 27 de febrero

Sábado 28 de febrero

Domingo 1 de marzo Las clases se reanudarán el lunes 2 de marzo.

El calendario de la SEP marca varias juntas de Consejo Técnico durante los últimos viernes de cada mes/SEP

Aún habrá más fines de semana largos

Contando la junta de Consejo Técnico de febrero, restan cuatro más durante el ciclo escolar 2025-2026, lo que significa al menos cuatro fines de semana largos adicionales para estudiantes de educación básica. Fechas restantes de Consejo Técnico Escolar Viernes 27 de febrero

Viernes 27 de marzo

Viernes 29 de mayo

Viernes 26 de junio

Vacaciones de Semana Santa ya están cerca

Otra buena noticia para estudiantes y padres de familia es que las vacaciones de Semana Santa están cada vez más próximas. De acuerdo con el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública, las vacaciones para preescolar, primaria y secundaria comenzarán el 30 de marzo y concluirán el 10 de abril.

Las vacaciones de Semana Santa también se aproximan y serán de 17 días/Pixabay

Hasta 17 días sin clases