Contra

SEP confirma nuevo puente vacacional en febrero: estas son las fechas

De acuerdo a la SEP, habrá otro fin de semana largo en este mismo mes/ChatGPT
Geovanni Rodríguez Catarino
Geovanni Rodríguez Catarino 08:35 - 04 febrero 2026
Este fin de semana largo es previo a las vacaciones de Semana Santa que serán de 17 días sin ir a la escuela para estudiantes

Estudiantes y padres de familia recién disfrutaron del primer puente vacacional de 2026, el cual implicó cuatro días sin clases, del 30 de enero al 2 de febrero.
Sin embargo, muchos ya se preguntan cuándo será el próximo, y la buena noticia es que habrá otro fin de semana largo en febrero.

Estudiantes en México gozarán de otro fin de semana largo este mismo mes de febrero/SEP

Próximo puente escolar en febrero 2026

De acuerdo con el calendario oficial de la SEP para el ciclo escolar 2025-2026, los estudiantes de educación básica —preescolar, primaria y secundaria— no tendrán clases el viernes 27 de febrero, debido a la junta de Consejo Técnico Escolar, que se realiza el último viernes de cada mes.

Fin de semana largo para estudiantes

Con esta suspensión, los alumnos de todo el país disfrutarán de un fin de semana largo que irá del:

  • Viernes 27 de febrero

  • Sábado 28 de febrero

  • Domingo 1 de marzo

Las clases se reanudarán el lunes 2 de marzo.

El calendario de la SEP marca varias juntas de Consejo Técnico durante los últimos viernes de cada mes/SEP

Aún habrá más fines de semana largos

Contando la junta de Consejo Técnico de febrero, restan cuatro más durante el ciclo escolar 2025-2026, lo que significa al menos cuatro fines de semana largos adicionales para estudiantes de educación básica.

Fechas restantes de Consejo Técnico Escolar

  • Viernes 27 de febrero

  • Viernes 27 de marzo

  • Viernes 29 de mayo

  • Viernes 26 de junio

Vacaciones de Semana Santa ya están cerca

Otra buena noticia para estudiantes y padres de familia es que las vacaciones de Semana Santa están cada vez más próximas.

De acuerdo con el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública, las vacaciones para preescolar, primaria y secundaria comenzarán el 30 de marzo y concluirán el 10 de abril.

Las vacaciones de Semana Santa también se aproximan y serán de 17 días/Pixabay

Hasta 17 días sin clases

Si se toman en cuenta los fines de semana y la junta de Consejo Técnico de marzo, los alumnos asistirán por última vez a clases el jueves 26 de marzo y regresarán hasta el 13 de abril.

En total: 17 días sin clases.

SEP
