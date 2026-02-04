SEP confirma nuevo puente vacacional en febrero: estas son las fechas
Estudiantes y padres de familia recién disfrutaron del primer puente vacacional de 2026, el cual implicó cuatro días sin clases, del 30 de enero al 2 de febrero.
Sin embargo, muchos ya se preguntan cuándo será el próximo, y la buena noticia es que habrá otro fin de semana largo en febrero.
Próximo puente escolar en febrero 2026
De acuerdo con el calendario oficial de la SEP para el ciclo escolar 2025-2026, los estudiantes de educación básica —preescolar, primaria y secundaria— no tendrán clases el viernes 27 de febrero, debido a la junta de Consejo Técnico Escolar, que se realiza el último viernes de cada mes.
Fin de semana largo para estudiantes
Con esta suspensión, los alumnos de todo el país disfrutarán de un fin de semana largo que irá del:
Viernes 27 de febrero
Sábado 28 de febrero
Domingo 1 de marzo
Las clases se reanudarán el lunes 2 de marzo.
Aún habrá más fines de semana largos
Contando la junta de Consejo Técnico de febrero, restan cuatro más durante el ciclo escolar 2025-2026, lo que significa al menos cuatro fines de semana largos adicionales para estudiantes de educación básica.
Fechas restantes de Consejo Técnico Escolar
Viernes 27 de febrero
Viernes 27 de marzo
Viernes 29 de mayo
Viernes 26 de junio
Vacaciones de Semana Santa ya están cerca
Otra buena noticia para estudiantes y padres de familia es que las vacaciones de Semana Santa están cada vez más próximas.
De acuerdo con el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública, las vacaciones para preescolar, primaria y secundaria comenzarán el 30 de marzo y concluirán el 10 de abril.
Hasta 17 días sin clases
Si se toman en cuenta los fines de semana y la junta de Consejo Técnico de marzo, los alumnos asistirán por última vez a clases el jueves 26 de marzo y regresarán hasta el 13 de abril.
En total: 17 días sin clases.