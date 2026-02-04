Casa Blanca responde a Bad Bunny tras críticas al ICE en los Premios Grammy: "ES IRÓNICO"

Lo que empezó como una celebración musical se transformó en un intercambio político: después de que Bad Bunny usara su momento en los Grammy para cuestionar a las autoridades migratorias de Estados Unidos, la Casa Blanca respondió con una crítica pública al artista y a otros miembros del espectáculo.

Bad Bunny en la 68a entrega anual de los Premios Grammy 2026. / AP

Qué dijo Bad Bunny en los Grammy

Durante la ceremonia del domingo, el cantante Benito Antonio Martínez Ocasio, conocido como Bad Bunny, aprovechó su discurso al recibir el Grammy a Mejor Álbum de Música Urbana para lanzar un mensaje político:

Antes de dar gracias a Dios, voy a decir: Fuera ICE. No somos salvajes, no somos animales, somos humanos y somos americanos.

Sus palabras fueron acompañadas por la ovación de muchos invitados y reflejaron la creciente tendencia de artistas que utilizan plataformas públicas para hablar sobre temas sociales y migratorios.

El puertorriqueño arremetió contra ICE durante su discurso en los Premios Grammy. / AP

La respuesta de la Casa Blanca

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, fue enfática al responder a las críticas del reguetonero y algunos otros artistas presentes en la gala: Calificó como “irónico y francamente triste” que celebridades con seguridad privada y grandes recursos personales cuestionen a las autoridades encargadas de hacer cumplir las leyes federales.

Señaló que figuras de Hollywood no criticaron ciertas políticas migratorias de gobiernos anteriores, pero sí lo hacen ahora contra agentes como los del ICE.

Defendió la labor del ICE, afirmando que sus agentes trabajan para mantener la seguridad y hacer cumplir la ley.

Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca. / AP

Un momento político en una noche artística

La intervención de Bad Bunny se suma a una serie de momentos políticos durante la ceremonia de los Grammy, donde otros artistas también expresaron posturas sobre temas sociales, mientras que la Casa Blanca y otras figuras públicas reaccionaron a esas declaraciones. Este intercambio se produce en un contexto de debate sobre la migración en Estados Unidos, donde las políticas del ICE y la protección de fronteras han sido temas sensibles en los últimos años.

Bad Bunny gana álbum del año en los Grammy 2026. / AP