Contra

Casa Blanca responde a Bad Bunny tras críticas al ICE en los Premios Grammy: "ES IRÓNICO"

Bad Bunny durante la ceremonia de los premios Grammy 2026. / AP
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 21:45 - 03 febrero 2026
Luego de que Bad Bunny expresara críticas contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante los premios Grammy, la Casa Blanca respondió y defendió el trabajo de la agencia migratoria.

Lo que empezó como una celebración musical se transformó en un intercambio político: después de que Bad Bunny usara su momento en los Grammy para cuestionar a las autoridades migratorias de Estados Unidos, la Casa Blanca respondió con una crítica pública al artista y a otros miembros del espectáculo.

Bad Bunny en la 68a entrega anual de los Premios Grammy 2026. / AP

Qué dijo Bad Bunny en los Grammy

Durante la ceremonia del domingo, el cantante Benito Antonio Martínez Ocasio, conocido como Bad Bunny, aprovechó su discurso al recibir el Grammy a Mejor Álbum de Música Urbana para lanzar un mensaje político:

Antes de dar gracias a Dios, voy a decir: Fuera ICE. No somos salvajes, no somos animales, somos humanos y somos americanos.

Sus palabras fueron acompañadas por la ovación de muchos invitados y reflejaron la creciente tendencia de artistas que utilizan plataformas públicas para hablar sobre temas sociales y migratorios.

El puertorriqueño arremetió contra ICE durante su discurso en los Premios Grammy. / AP

La respuesta de la Casa Blanca

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, fue enfática al responder a las críticas del reguetonero y algunos otros artistas presentes en la gala:

  • Calificó como “irónico y francamente triste” que celebridades con seguridad privada y grandes recursos personales cuestionen a las autoridades encargadas de hacer cumplir las leyes federales.

  • Señaló que figuras de Hollywood no criticaron ciertas políticas migratorias de gobiernos anteriores, pero sí lo hacen ahora contra agentes como los del ICE.

  • Defendió la labor del ICE, afirmando que sus agentes trabajan para mantener la seguridad y hacer cumplir la ley.

Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca. / AP

Un momento político en una noche artística

La intervención de Bad Bunny se suma a una serie de momentos políticos durante la ceremonia de los Grammy, donde otros artistas también expresaron posturas sobre temas sociales, mientras que la Casa Blanca y otras figuras públicas reaccionaron a esas declaraciones.

Este intercambio se produce en un contexto de debate sobre la migración en Estados Unidos, donde las políticas del ICE y la protección de fronteras han sido temas sensibles en los últimos años.

Bad Bunny gana álbum del año en los Grammy 2026. / AP
