NFC se lleva la victoria sobre AFC en los Pro Bowl Games 2026

En una exhibición de poder ofensivo y resiliencia, la Conferencia Nacional (NFC) se impuso 66-52 a la Conferencia Americana (AFC), hilando su cuarto año consecutivo como monarca de los Pro Bowl Games. El encuentro, marcado por constantes cambios en el liderato, se decidió en los instantes finales gracias a la precisión de sus mariscales de campo y la contundencia de sus receptores estelares.

NFC celebra victoria en los Pro Bowl Games en la NFC | AP

El encuentro comenzó con un ritmo frenético para la NFC. Apenas a los dos minutos de juego, Dak Prescott conectó con Amon-Ra St. Brown para abrir el marcador. Poco después, Jalen Hurts amplió la distancia al encontrar a Jake Ferguson, poniendo un contundente 14-0 que parecía vaticinar una tarde tranquila para el viejo circuito.

La AFC no tardó en reaccionar. Comandados por Joe Burrow, quien anotó por la vía personal, y un sorprendente "Pick Six" defensivo de Ja'Marr Chase que puso a la Americana al frente al cierre del primer cuarto, el equipo cambió la narrativa del juego.

La ventaja de la AFC se ensanchó considerablemente durante el segundo periodo. Con Shedeur Sanders en los controles y anotaciones de Tee Higgins y Nico Collins, la Americana se fue al descanso con una cómoda ventaja de 44-36, aprovechando incluso un safety cometido por Jared Goff en los albores del encuentro.

Ja'Marr Chase celebrando en el Pro Bowl Games | AP

LA REMONTADA DE LA AFC

Tras el medio tiempo, la NFC ajustó sus piezas. Aunque Ja'Marr Chase volvió a castigar con su segunda anotación de la noche para la AFC, el surgimiento de Puka Nacua y la movilidad de Jalen Hurts permitieron que el marcador se empatara a 52 unidades justo antes de iniciar el último capítulo.

El cuarto periodo fue territorio de la Nacional. Con el marcador en contra 60-52 a falta de menos de cinco minutos, Dak Prescott orquestó una serie ofensiva que culminó con un pase de anotación para George Pickens, retomando la ventaja. Finalmente, con 1:55 en el reloj, CeeDee Lamb selló el destino del encuentro con un último touchdown que puso las cifras definitivas de 66-52.

Jalen Hurts representando a la NFC en los Pro Bowl Games | AP

PREMIO POR LA VICTORIA