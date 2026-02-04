Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
NFL

NFC se lleva la victoria sobre AFC en los Pro Bowl Games 2026

George Pickens con el trofeo de los Pro Bowl Games 2025 | AP
Fernando Villalobos Hernández
Fernando Villalobos Hernández 22:36 - 03 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Por cuarto año consecutivo y sin importar el formato, la Conferencia Nacional se lleva la victoria en el Pro Bowl

En una exhibición de poder ofensivo y resiliencia, la Conferencia Nacional (NFC) se impuso 66-52 a la Conferencia Americana (AFC), hilando su cuarto año consecutivo como monarca de los Pro Bowl Games. El encuentro, marcado por constantes cambios en el liderato, se decidió en los instantes finales gracias a la precisión de sus mariscales de campo y la contundencia de sus receptores estelares.

NFC celebra victoria en los Pro Bowl Games en la NFC | AP

El encuentro comenzó con un ritmo frenético para la NFC. Apenas a los dos minutos de juego, Dak Prescott conectó con Amon-Ra St. Brown para abrir el marcador. Poco después, Jalen Hurts amplió la distancia al encontrar a Jake Ferguson, poniendo un contundente 14-0 que parecía vaticinar una tarde tranquila para el viejo circuito.

La AFC no tardó en reaccionar. Comandados por Joe Burrow, quien anotó por la vía personal, y un sorprendente "Pick Six" defensivo de Ja'Marr Chase que puso a la Americana al frente al cierre del primer cuarto, el equipo cambió la narrativa del juego.

La ventaja de la AFC se ensanchó considerablemente durante el segundo periodo. Con Shedeur Sanders en los controles y anotaciones de Tee Higgins y Nico Collins, la Americana se fue al descanso con una cómoda ventaja de 44-36, aprovechando incluso un safety cometido por Jared Goff en los albores del encuentro.

Ja'Marr Chase celebrando en el Pro Bowl Games | AP

LA REMONTADA DE LA AFC

Tras el medio tiempo, la NFC ajustó sus piezas. Aunque Ja'Marr Chase volvió a castigar con su segunda anotación de la noche para la AFC, el surgimiento de Puka Nacua y la movilidad de Jalen Hurts permitieron que el marcador se empatara a 52 unidades justo antes de iniciar el último capítulo.

El cuarto periodo fue territorio de la Nacional. Con el marcador en contra 60-52 a falta de menos de cinco minutos, Dak Prescott orquestó una serie ofensiva que culminó con un pase de anotación para George Pickens, retomando la ventaja. Finalmente, con 1:55 en el reloj, CeeDee Lamb selló el destino del encuentro con un último touchdown que puso las cifras definitivas de 66-52.

Jalen Hurts representando a la NFC en los Pro Bowl Games | AP

PREMIO POR LA VICTORIA

Más allá del honor deportivo y el trofeo de campeones, el triunfo representa un beneficio económico significativo para los integrantes de la Conferencia Nacional. Cada jugador del equipo ganador recibirá un bono de 95 mil dólares, un incentivo que añade peso a la competitividad mostrada en el emparrillado de los Pro Bowl Games.

Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Suscribirse Sportal WhatsApp
Etiquetas relacionadas:
NFL
Últimos videos
Lo Último
00:57 MLB: Todo lo que debes saber del Spring Training de las Grandes Ligas
00:47 André Jardine destaca el desempeño del América ante Olimpia: "Nos acercamos a lo que queremos"
00:35 Portada RÉCORD 4 febrero 2026
00:15 ¡Goleada en California! San Diego viene de atrás y golea a Pumas en la Ida de Concachampions
00:12 Club Xelaju vs Monterrey ¿Dónde y a qué hora ver el juego de Ida de la Concachampions?
00:04 Como el mago: Jorge Álvarez festejó igual que Fidalgo tras anotarle gol al América
23:35 Javier Aguirre, presente en el San Diego FC vs. Pumas de la Concachampions
23:27 Super Bowl LX: ¿Quién es el jugador con más MVP del Super Bowl en la historia de la NFL?
23:23 Fidalgo al Tri: FMF inicia trámites ante FIFA para convocar al Maguito
22:49 EDC, El Malilla, My Chemical Romance y más conciertos en CDMX para febrero 2026
Tendencia
1
Futbol Nacional Fidalgo al Tri: FMF inicia trámites ante FIFA para convocar al Maguito
2
Futbol ¡De Puskas! Así fue el golazo de chilena de Robert Morales ante San Diego
3
Empelotados ‘Partido de mier…’: Daniel Brailovsky y Ángel García Toraño fueron sorprendidos opinando sobre el juego de Tigres
4
Futbol ¡Despertó el gigante! América derrota a Olimpia en Honduras y regresan con ventaja al Ciudad de los Deportes
5
Contra Casa Blanca responde a Bad Bunny tras críticas al ICE en los Premios Grammy: "ES IRÓNICO"
6
Futbol Fanáticos de Saint-Maximin se lanzan en contra del América: "Equipo de mier.."
Te recomendamos
MLB: Todo lo que debes saber del Spring Training de las Grandes Ligas
Beisbol
04/02/2026
MLB: Todo lo que debes saber del Spring Training de las Grandes Ligas
André Jardine destaca el desempeño del América ante Olimpia: "Nos acercamos a lo que queremos"
Futbol
04/02/2026
André Jardine destaca el desempeño del América ante Olimpia: "Nos acercamos a lo que queremos"
Portada RÉCORD 4 febrero 2026
Portada del día
04/02/2026
Portada RÉCORD 4 febrero 2026
San Diego vino de atrás y goleó a Pumas en la Concachampions | MEXSPORT
Futbol
04/02/2026
¡Goleada en California! San Diego viene de atrás y golea a Pumas en la Ida de Concachampions
Club Xelaju vs Monterrey ¿Dónde y a qué hora ver el juego de Ida de la Concachampions?
Futbol
04/02/2026
Club Xelaju vs Monterrey ¿Dónde y a qué hora ver el juego de Ida de la Concachampions?
Como el mago: Jorge Álvarez festejó igual que Fidalgo tras anotarle gol al América
Futbol
04/02/2026
Como el mago: Jorge Álvarez festejó igual que Fidalgo tras anotarle gol al América