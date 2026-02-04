Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
NFL

Jugadores de la NFL rechazan una temporada de 18 partidos

La Asociación de Jugadores rechazó ampliar la temporada regular de NFL | X @NFLPA
La Asociación de Jugadores rechazó ampliar la temporada regular de NFL | X @NFLPA
Rafael Trujillo 19:01 - 03 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
La Asociación de Jugadores de la NFL mostró su rechazo al aumento de juegos de temporada regular

La Asociación de Jugadores de la NFL (NFLPA) ha manifestado con contundencia su oposición a la propuesta de ampliar la temporada regular, una idea que ha vuelto a ganar fuerza entre los propietarios de los equipos.

El comisionado de la NFL, Roger Goodell, así como los dueños de las franquicias de la liga han reiterado su deseo de añadir un juego más a la temporada con lo que los equipos disputarían 18 partidos y la liga tendría 19 semanas de temporada regular.

En la previa al Super Bowl, el comisionado matizó que la ampliación "no era un hecho consumado", aunque algunos propietarios sugieren una fuerte presión para implementarla.

Goodell habló sobre las minorías en la NFL | AP

La oposición de los jugadores

A pesar de la presión de los dueños la NFLPA dejó claro este martes que los jugadores no apoyan una ampliación del calendario de la temporada regular.

"Nuestros miembros no tienen ningún interés en un decimoctavo partido de temporada regular. No es un tema trivial para nosotros, es un asunto muy serio. Cualquier cambio de esta magnitud debe surgir de una negociación, y nada avanzará hasta que los jugadores puedan considerar todos los factores y aceptarlo o no", declaró David White, director ejecutivo interino de la NFLPA, durante la conferencia de prensa anual del sindicato. "

White fue claro al señalar la postura actual: "Tal como están las cosas, los jugadores han sido muy claros en que no tienen interés alguno en ello".
David White habló como portavoz de la NFLPA | AP

Negociaciones por un partido extra

Legalmente, los propietarios no pueden imponer este cambio de forma unilateral. El convenio colectivo actual, vigente hasta marzo de 2031, tendría que ser reabierto y renegociado entre la liga y la NFLPA para que una temporada de 18 partidos sea posible.

Tanto White como Jalen Reeves-Maybin, presidente de la NFLPA, confirmaron que no ha habido negociaciones formales sobre el tema. "Hay 31 propietarios, todos con diferentes agendas. Quizás esta sea una forma de intentar influir", comentó Reeves-Maybin. "No hemos iniciado ninguna discusión sobre los 18 partidos. No es algo que entusiasme a los jugadores".

La principal preocupación del sindicato es el previsible aumento de lesiones. White recordó varias lesiones graves ocurridas al final de la pasada temporada, como las que sufrieron los mariscales de campo Patrick Mahomes y Gardner Minshew, o el corredor Quinshon Judkins.

Lesión de Kittle | AP

Además del desgaste físico, la NFLPA también expresó su inquietud por las inconsistencias en la logística de los viajes internacionales, un aspecto que cobra relevancia a medida que la liga expande su presencia global, con nueve partidos internacionales anunciados para 2026 en países como Australia, Francia y México.

La Asociación de Jugadores de la NFL (NFLPA) ha expresado su preocupación por la aparente falta de un enfoque estandarizado en la logística de los viajes para los partidos internacionales, un tema que gana relevancia ante los planes de expansión de la liga.

Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Suscribirse Sportal WhatsApp
Etiquetas relacionadas:
NFL
Últimos videos
Lo Último
19:59 Charly Rodríguez destaca salida de Jorge Sánchez a Europa pensando en el Mundial 2026
19:49 ¿Cómo obtener atención médica GRATIS con la tarjeta INAPAM este 2026?
19:43 Isaac Paredes y los Astros de Houston acuerdan contrato de un año
19:42 Super Bowl LX: ¿Cuánto cuesta un comercial en el Super Bowl 2026? Récords y precios de infarto
19:37 Nicolás Larcamón deja abierta la puerta a refuerzos de Cruz Azul antes del debut en Concachampions
19:21 ¡Siempre con él! Figuras de América dedicaron mensaje a Álvaro Fidalgo en su presentación con Real Betis
19:11 Ya capean: Tomateros derrota a los Federales y consiguen su primera victoria en Serie del Caribe
19:01 Jugadores de la NFL rechazan una temporada de 18 partidos
18:59 ¿Por qué se conmemora cada 4 de febrero el Día Mundial contra el Cáncer?
18:53 ¿El apellido materno puede ir primero? La Corte elimina la regla tradicional en México
Tendencia
1
Futbol Cruz Azul llega a acuerdo con Nacional por Christian Ebere; Camilo Cándido fue involucrado en negociación
2
Futbol San Diego FC vs Pumas ¿Dónde y a qué hora ver el partido de Ida de primera ronda de Concachampions?
3
Futbol Concacaf Champions Cup: ¿Cuándo y dónde ver el América vs CD Olímpia?
4
Futbol James Rodríguez se perfila para llegar a la MLS tras su salida de León
5
Futbol Vancouver FC vs Cruz Azul: ¿Dónde y a qué hora ver el juego de ida de la Concachampions?
6
Contra ¿Qué es un matrimonio lavanda? El término que rodea la relación de Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez
Te recomendamos
Charly Rodríguez destaca salida de Jorge Sánchez a Europa pensando en el Mundial 2026
Futbol
03/02/2026
Charly Rodríguez destaca salida de Jorge Sánchez a Europa pensando en el Mundial 2026
¿Cómo obtener atención médica GRATIS con la tarjeta INAPAM este 2026?
Contra
03/02/2026
¿Cómo obtener atención médica GRATIS con la tarjeta INAPAM este 2026?
Isaac Paredes y los Astros de Houston acuerdan contrato de un año
Beisbol
03/02/2026
Isaac Paredes y los Astros de Houston acuerdan contrato de un año
Super Bowl LX: ¿Cuánto cuesta un comercial en el Super Bowl 2026? Récords y precios de infarto
NFL
03/02/2026
Super Bowl LX: ¿Cuánto cuesta un comercial en el Super Bowl 2026? Récords y precios de infarto
Nicolás Larcamón, entrenador de La Máquina| IMAGO7
Futbol
03/02/2026
Nicolás Larcamón deja abierta la puerta a refuerzos de Cruz Azul antes del debut en Concachampions
¡Siempre con él! Figuras de América dedicaron mensaje a Álvaro Fidalgo en su presentación con Real Betis
Futbol
03/02/2026
¡Siempre con él! Figuras de América dedicaron mensaje a Álvaro Fidalgo en su presentación con Real Betis