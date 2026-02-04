Jugadores de la NFL rechazan una temporada de 18 partidos

La Asociación de Jugadores de la NFL (NFLPA) ha manifestado con contundencia su oposición a la propuesta de ampliar la temporada regular, una idea que ha vuelto a ganar fuerza entre los propietarios de los equipos.

El comisionado de la NFL, Roger Goodell, así como los dueños de las franquicias de la liga han reiterado su deseo de añadir un juego más a la temporada con lo que los equipos disputarían 18 partidos y la liga tendría 19 semanas de temporada regular.

En la previa al Super Bowl, el comisionado matizó que la ampliación "no era un hecho consumado", aunque algunos propietarios sugieren una fuerte presión para implementarla.

Goodell habló sobre las minorías en la NFL | AP

La oposición de los jugadores

A pesar de la presión de los dueños la NFLPA dejó claro este martes que los jugadores no apoyan una ampliación del calendario de la temporada regular.

"Nuestros miembros no tienen ningún interés en un decimoctavo partido de temporada regular. No es un tema trivial para nosotros, es un asunto muy serio. Cualquier cambio de esta magnitud debe surgir de una negociación, y nada avanzará hasta que los jugadores puedan considerar todos los factores y aceptarlo o no", declaró David White, director ejecutivo interino de la NFLPA, durante la conferencia de prensa anual del sindicato. "

White fue claro al señalar la postura actual: "Tal como están las cosas, los jugadores han sido muy claros en que no tienen interés alguno en ello".

David White habló como portavoz de la NFLPA | AP

Negociaciones por un partido extra

Legalmente, los propietarios no pueden imponer este cambio de forma unilateral. El convenio colectivo actual, vigente hasta marzo de 2031, tendría que ser reabierto y renegociado entre la liga y la NFLPA para que una temporada de 18 partidos sea posible.

Tanto White como Jalen Reeves-Maybin, presidente de la NFLPA, confirmaron que no ha habido negociaciones formales sobre el tema. "Hay 31 propietarios, todos con diferentes agendas. Quizás esta sea una forma de intentar influir", comentó Reeves-Maybin. "No hemos iniciado ninguna discusión sobre los 18 partidos. No es algo que entusiasme a los jugadores".

La principal preocupación del sindicato es el previsible aumento de lesiones. White recordó varias lesiones graves ocurridas al final de la pasada temporada, como las que sufrieron los mariscales de campo Patrick Mahomes y Gardner Minshew, o el corredor Quinshon Judkins.

Lesión de Kittle | AP

Además del desgaste físico, la NFLPA también expresó su inquietud por las inconsistencias en la logística de los viajes internacionales, un aspecto que cobra relevancia a medida que la liga expande su presencia global, con nueve partidos internacionales anunciados para 2026 en países como Australia, Francia y México.