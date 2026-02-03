Super Bowl LX: Estos son los Shows de Medio Tiempo que hicieron historia en la NFL

El Super Bowl no solo representa la gran final de la NFL, sino también un fenómeno cultural global gracias a su show de medio tiempo, un espacio que ha evolucionado hasta convertirse en una vitrina musical de alcance internacional. Millones de espectadores alrededor del mundo siguen el evento tanto por el deporte como por el espectáculo artístico.

Durante décadas, el escenario del medio tiempo ha sido ocupado por figuras legendarias de la música que han dejado presentaciones imborrables. Estas actuaciones suelen combinar producción de alto nivel, coreografías masivas y repertorios que resumen la trayectoria de cada artista en pocos minutos.

Shakira y Jennifer Lopez encabezaron un espectáculo histórico al representar la música latina en el Super Bowl./ AP

¿Cuáles han sido los shows de medio tiempo más recordados del Super Bowl?

Entre los espectáculos más memorables se encuentran aquellos protagonizados por artistas que lograron conectar con audiencias de distintas generaciones. Presentaciones de estrellas del pop, rock y hip hop marcaron un antes y un después en la forma de concebir el medio tiempo, elevando el estándar del evento año con año.

En tiempos recientes, la presencia de artistas latinos ha cobrado mayor fuerza, reflejando la diversidad cultural del público del Super Bowl. Estos espectáculos han sido celebrados por integrar ritmos, idiomas y referencias culturales que amplían el alcance del evento más allá de Estados Unidos.

Prince protagonizó uno de los shows más recordados al presentarse bajo la lluvia en el escenario del Super Bowl./ AP

Entre las presentaciones que marcaron un antes y un después se encuentra la de Michael Jackson, quien redefinió el formato del espectáculo y estableció el estándar de producción que se mantiene hasta hoy. Años después, Prince protagonizó uno de los shows más recordados, interpretando bajo la lluvia un set que sigue siendo considerado uno de los mejores de la historia.

Otros momentos clave incluyen la actuación de Madonna, que combinó pop, teatralidad y tecnología, así como el espectáculo encabezado por Beyoncé, ampliamente reconocido por su fuerza escénica y mensaje cultural. Lady Gaga también dejó huella con una presentación que mezcló narrativa visual, coreografía y potencia vocal.

El show de medio tiempo del Super Bowl se ha convertido en uno de los espectáculos musicales más vistos del mundo./ AP

El auge de los artistas latinos en el medio tiempo

En años recientes, la música latina ha ganado un lugar central en el escenario del Super Bowl. El show protagonizado por Shakira y Jennifer Lopez fue histórico al destacar ritmos latinos, identidad cultural y diversidad frente a una audiencia global, convirtiéndose en uno de los más vistos y comentados.

Posteriormente, el medio tiempo encabezado por Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige y Kendrick Lamar reflejó la apertura del evento a otros géneros y comunidades, reafirmando la relevancia cultural del espectáculo más allá del pop tradicional.

Cada presentación del Super Bowl genera impacto inmediato en audiencias, plataformas digitales y redes sociales./ AP