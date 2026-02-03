Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol Internacional

Mateo Chávez y AZ Alkmaar avanzan a las Semifinales de la Copa de Países Bajos

Mateo Chávez con el AZ Alkmaar | X: @AZAlkmaar
Fernando Villalobos Hernández
Fernando Villalobos Hernández 17:31 - 03 febrero 2026
El mexicano vino desde el banquillo para colaborar en la victoria en tiempo extra sobre el Twente

En una noche donde el termómetro desafiaba la resistencia humana en el AFAS Stadion, el AZ Alkmaar del mexicano Mateo Chávez logró una clasificación agónica a las semifinales de la Copa de Países Bajos tras vencer 2-1 al FC Twente. Lo que comenzó como un dominio temprano de los locales terminó convirtiéndose en un ejercicio de supervivencia y resiliencia que se extendió hasta los 120 minutos.

AZ Alkmaar vence al Twente | X: @AZAlkmaar

El encuentro arrancó con una intensidad impropia de los cuartos de final. Apenas al minuto 9, Matej Sín hizo estallar las gradas con un remate de zurda que puso el 1-0 tras una brillante jugada colectiva. Sin embargo, la ventaja temprana obligó al AZ a replegarse ante un Twente que, herido en su orgullo, se volcó al ataque. El guardameta Owusu-Oduro se vistió de héroe en múltiples ocasiones, frustrando los intentos de Hlynsson y Zerrouki en una primera mitad donde el asedio visitante fue constante.

La segunda mitad trajo consigo el drama del videoarbitraje. Al minuto 48, el VAR ahogó el grito de gol de Mats Rots por un fuera de juego milimétrico, pero la insistencia de los "Tukkers" tuvo su recompensa al 65’, cuando Kristian Hlynsson conectó un cabezazo certero para firmar el 1-1 definitivo en tiempo regular.

MATEO CHÁVEZ ENTRA DE CAMBIO

El defensa mexicano Mateo Chávez ingresó al campo al minuto 63 en sustitución de Seiya Maikuma para ocupar el sector izquierdo. Durante el tiempo restante del partido y la prórroga, el lateral registró intervenciones defensivas en duelos individuales frente a Daan Rots y Sondre Ørjasæter. En la faceta ofensiva, Chávez proyectó un pase al minuto 83 que derivó en un disparo de media distancia de Ro-Zangelo Daal.

Chávez se mostró solido en los duelos individuales contra Daan Rots, cortando avances que amenazaban con darle la vuelta al marcador en los minutos finales del tiempo regular, lo que le dio la oportunidad al AZ Alkmaar de ir al alargue y sellar el triunfo.

Mateo Chávez durante un partido l AZAlkmaar

GOL EN TIEMPO EXTRA

En los albores de la prórroga (min. 97), la valentía de Chávez para sumarse al ataque fue la llave que abrió la defensa roja. Tras intentar dos disparos consecutivos que fueron bloqueados, el caos generado por su insistencia permitió que el balón derivara en Troy Parrott, quien no perdonó y marcó el 2-1 final.

Con esta victoria, el AZ Alkmaar mantiene vivo el sueño del título copero y pese a venir desde el banquillo Mateo Chávez, levanta la mano para recuperar la titularidad y seguir en la búsqueda de su primer título en el futbol europeo.

