Barcelona vence con un poco de drama a Albacete para avanzar a Semifinales de la Copa del Rey

Barcelona evitó sufrir la misma catástrofe que tuvo el Real Madrid en la ronda anterior de la Copa del Rey ante Albacete, metiéndose al Carlos Belmonte para sacar un resultado que le permite seguir dentro de los últimos cuatro equipos del torneo.

Dos anotaciones fueron suficientes para dejar en el camino a uno de los equipos de LaLiga Hypermotion que aún seguían con vida en etapas finales del torneo copero; el equipo local respondió solamente con un gol en los últimos minutos.

Marcus Rashford fue uno de los más participativos dentro del compromiso | AP

De poco en poco rumbo a la victoria

A pesar de haber sido superior prácticamente en todo el partido, Barcelona solamente logró un par de anotaciones para poder vencer a Albacete en este duelo de Cuartos de Final para avanzar a Semifinales y conocer a su siguiente rival próximamente en el sorteo.

El primero de los goles del Barcelona llegó en el final de la primera parte cuando Lamine Yamal recibió el balón, condujo por la derecha y con la pierna izquierda metió un disparo muy complicado para el portero, dándole la ventaja para irse al descanso.

Lamine Yamal puso en ventaja a los culés en el Carlos Belmonte | AP

El Barça sí tuvo más ocasiones de peligro, pero no fue hasta la segunda parte cuando, en el minuto 56, Ronald Araújo metió un cabezazo posterior a un tiro de esquina, dándole la ventaja y el pase, aunque aún le faltaban emociones al compromiso.

Un rayo de esperanza para Albacete

A pesar de que el segundo tiempo fue en su mayoría para los blaugranas, el cuadro local tuvo dos anotaciones; sin embargo, la primera de ellas no contó después de que el árbitro confirmara que no subía al marcador por un fuera de lugar.

El segundo gol, el cual sí metió en problemas al Barça, llegó al 87' por parte de Javier Moreno en un potente remate de cabeza para ponerle drama al final del compromiso en el Carlos Belmonte; no obstante, el esfuerzo de los locales no fue suficiente.

Lamine Yamal fue uno de los titulares en el Barça | AP