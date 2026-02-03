Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Barcelona vence con un poco de drama a Albacete para avanzar a Semifinales de la Copa del Rey

Barcelona se ha clasificado a las Semifinales del torneo | AP
Mauricio Díaz Valdivia 16:10 - 03 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
En el final del partido, los locales le dieron problemas al equipo culé

Barcelona evitó sufrir la misma catástrofe que tuvo el Real Madrid en la ronda anterior de la Copa del Rey ante Albacete, metiéndose al Carlos Belmonte para sacar un resultado que le permite seguir dentro de los últimos cuatro equipos del torneo.

Dos anotaciones fueron suficientes para dejar en el camino a uno de los equipos de LaLiga Hypermotion que aún seguían con vida en etapas finales del torneo copero; el equipo local respondió solamente con un gol en los últimos minutos.

Marcus Rashford fue uno de los más participativos dentro del compromiso | AP

De poco en poco rumbo a la victoria

A pesar de haber sido superior prácticamente en todo el partido, Barcelona solamente logró un par de anotaciones para poder vencer a Albacete en este duelo de Cuartos de Final para avanzar a Semifinales y conocer a su siguiente rival próximamente en el sorteo.

El primero de los goles del Barcelona llegó en el final de la primera parte cuando Lamine Yamal recibió el balón, condujo por la derecha y con la pierna izquierda metió un disparo muy complicado para el portero, dándole la ventaja para irse al descanso.

Lamine Yamal puso en ventaja a los culés en el Carlos Belmonte | AP

El Barça sí tuvo más ocasiones de peligro, pero no fue hasta la segunda parte cuando, en el minuto 56, Ronald Araújo metió un cabezazo posterior a un tiro de esquina, dándole la ventaja y el pase, aunque aún le faltaban emociones al compromiso.

Un rayo de esperanza para Albacete

A pesar de que el segundo tiempo fue en su mayoría para los blaugranas, el cuadro local tuvo dos anotaciones; sin embargo, la primera de ellas no contó después de que el árbitro confirmara que no subía al marcador por un fuera de lugar.

El segundo gol, el cual sí metió en problemas al Barça, llegó al 87' por parte de Javier Moreno en un potente remate de cabeza para ponerle drama al final del compromiso en el Carlos Belmonte; no obstante, el esfuerzo de los locales no fue suficiente.

Lamine Yamal fue uno de los titulares en el Barça | AP

Tan solo unos minutos después, Ferrán Torres anotó el tercero de Barcelona, pero tampoco subió al marcador, por lo que el resultado final fue de 1-2,haciendo sufrir a los culés, pero dándole el pase a los últimos cuatro equipos del torneo de su Majestad.

Últimos videos
Lo Último
19:59 Charly Rodríguez destaca salida de Jorge Sánchez a Europa pensando en el Mundial 2026
19:49 ¿Cómo obtener atención médica GRATIS con la tarjeta INAPAM este 2026?
19:43 Isaac Paredes y los Astros de Houston acuerdan contrato de un año
19:42 Super Bowl LX: ¿Cuánto cuesta un comercial en el Super Bowl 2026? Récords y precios de infarto
19:37 Nicolás Larcamón deja abierta la puerta a refuerzos de Cruz Azul antes del debut en Concachampions
19:21 ¡Siempre con él! Figuras de América dedicaron mensaje a Álvaro Fidalgo en su presentación con Real Betis
19:11 Ya capean: Tomateros derrota a los Federales y consiguen su primera victoria en Serie del Caribe
19:01 Jugadores de la NFL rechazan una temporada de 18 partidos
18:59 ¿Por qué se conmemora cada 4 de febrero el Día Mundial contra el Cáncer?
18:53 ¿El apellido materno puede ir primero? La Corte elimina la regla tradicional en México
Tendencia
1
Futbol Cruz Azul llega a acuerdo con Nacional por Christian Ebere; Camilo Cándido fue involucrado en negociación
2
Futbol San Diego FC vs Pumas ¿Dónde y a qué hora ver el partido de Ida de primera ronda de Concachampions?
3
Futbol Concacaf Champions Cup: ¿Cuándo y dónde ver el América vs CD Olímpia?
4
Futbol James Rodríguez se perfila para llegar a la MLS tras su salida de León
5
Futbol Vancouver FC vs Cruz Azul: ¿Dónde y a qué hora ver el juego de ida de la Concachampions?
6
Contra ¿Qué es un matrimonio lavanda? El término que rodea la relación de Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez
Te recomendamos
Charly Rodríguez destaca salida de Jorge Sánchez a Europa pensando en el Mundial 2026
Futbol
03/02/2026
Charly Rodríguez destaca salida de Jorge Sánchez a Europa pensando en el Mundial 2026
¿Cómo obtener atención médica GRATIS con la tarjeta INAPAM este 2026?
Contra
03/02/2026
¿Cómo obtener atención médica GRATIS con la tarjeta INAPAM este 2026?
Isaac Paredes y los Astros de Houston acuerdan contrato de un año
Beisbol
03/02/2026
Isaac Paredes y los Astros de Houston acuerdan contrato de un año
Super Bowl LX: ¿Cuánto cuesta un comercial en el Super Bowl 2026? Récords y precios de infarto
NFL
03/02/2026
Super Bowl LX: ¿Cuánto cuesta un comercial en el Super Bowl 2026? Récords y precios de infarto
Nicolás Larcamón, entrenador de La Máquina| IMAGO7
Futbol
03/02/2026
Nicolás Larcamón deja abierta la puerta a refuerzos de Cruz Azul antes del debut en Concachampions
¡Siempre con él! Figuras de América dedicaron mensaje a Álvaro Fidalgo en su presentación con Real Betis
Futbol
03/02/2026
¡Siempre con él! Figuras de América dedicaron mensaje a Álvaro Fidalgo en su presentación con Real Betis