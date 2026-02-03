Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

FC Barcelona busca albergar la Final de la Champions 2029 en el Camp Nou

Spotify Camp Nou | fcbarcelona.com
Ramiro Pérez Vásquez 10:07 - 03 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El conjunto blaugrana, con apoyo de la RFEF y autoridades locales, tienen interés en presentar candidatura

El FC Barcelona, con el respaldo de la Real Federación Española de Futbol (RFEF) y el apoyo de autoridades locales y autonómicas, trabaja para impulsar la candidatura de la ciudad de Barcelona como sede de la Final de la Champions League en 2029. La iniciativa busca posicionar a la capital catalana como un escenario de primer nivel para los grandes eventos deportivos internacionales.

El proyecto tiene como eje el Spotify Camp Nou, actualmente en proceso de remodelación dentro del plan Espai Barça. Una vez concluidas las obras, el estadio contará con una mayor capacidad, mejoras tecnológicas y estándares de sostenibilidad que cumplirían con los requisitos exigidos por la UEFA para albergar una final continental.

Laporta en el Camp Nou | CAPTURA DE PANTALLA

Barcelona ha iniciado contactos con la RFEF para articular una propuesta sólida y coordinada, que incluya garantías organizativas, logísticas y de seguridad. La federación, por su parte, ve con buenos ojos que España vuelva a acoger una final de Champions, reforzando su peso institucional en el futbol europeo.

Unidos para albergar la Final

Las autoridades locales han manifestado su disposición a colaborar en aspectos clave como movilidad, alojamiento y servicios urbanos. El Ayuntamiento de Barcelona considera que un evento de esta magnitud tendría un impacto positivo en la proyección internacional de la ciudad y en su economía, especialmente en sectores como el turismo y la hostelería.

Desde la Generalitat de Catalunya también se ha expresado apoyo a la iniciativa, enmarcándola dentro de una estrategia más amplia para atraer acontecimientos deportivos y culturales de alcance global. El Gobierno catalán subraya la experiencia previa de Barcelona en la organización de eventos de gran formato.

Camp Nou | AP

¿Cuáles son los criterios para candidatura?

La candidatura deberá competir con otras ciudades europeas que aspiran a ser sede de la final de 2029, en un proceso que la UEFA suele resolver con varios años de antelación. Entre los criterios de evaluación figuran la infraestructura deportiva, la conectividad internacional y la capacidad hotelera.

Estadio Nou Camp, sede del partido | MexSport

En el entorno del FC Barcelona se destaca que albergar una final de Champions en el nuevo Camp Nou tendría un fuerte valor simbólico, al coincidir con la culminación de un proyecto estratégico para el club tras varios años de transformación institucional y económica.

Aunque el proceso se encuentra en una fase inicial y no existe aún una decisión oficial, los impulsores de la candidatura confían en que la combinación de un estadio renovado, el apoyo institucional y el atractivo global de Barcelona conviertan a la ciudad en una opción competitiva para la final de la Champions League 2029.

Últimos videos
Lo Último
14:02 ¿Cuándo y dónde ver el Omonia vs AEL Limassol?
13:51 Julian Quiñones dio asistencia en victoria de Al Qadisiya en Arabia Saudita
13:45 Jacob Elordi es hospitalizado en pleno rodaje de ‘Cumbres Borrascosas’ ¿Cuál su estado de salud?
13:44 Toluca encabeza el ranking de la CONCACAF para febrero de 2026
13:38 Maestra de la UNAM gana tres Premios Grammy 2026
13:19 Vancouver FC vs Cruz Azul: ¿Dónde y a qué hora ver el juego de ida de la Concachampions?
13:04 Trump celebra victoria de EU sobre México en guerra de 1847; llama “expansión divina” quedarse con Texas
13:01 Pep Guardiola se queja de sus fichajes con Manchester City: "No entiendo como el club no gasta más dinero"
12:48 ¿Cuándo inicia la temporada de calor en México 2026 y qué estados serán los más afectados?
12:25 ¿Vuelve a CU? Alan Mozo confiesa que quiere regresar a Pumas: “Si llaman, yo siempre voy a estar abierto”
Tendencia
1
Futbol Cruz Azul llega a acuerdo con Nacional por Christian Ebere; Camilo Cándido fue involucrado en negociación
2
Futbol Álvaro Fidalgo rompe el silencio sobre su futuro con la Selección Mexicana: "Es una posibilidad"
3
Futbol Oficial: Raphael Veiga es anunciado como nuevo jugador del América
4
Futbol Concacaf Champions Cup: ¿Cuándo y dónde ver el América vs CD Olímpia?
5
Futbol San Diego FC vs Pumas ¿Dónde y a qué hora ver el partido de Ida de primera ronda de Concachampions?
6
Futbol Concacaf Champions Cup: ¿Cuándo y dónde ver el Forge FC vs Tigres?
Te recomendamos
¿Cuándo y dónde ver el Omonia vs AEL Limassol?
Futbol
03/02/2026
¿Cuándo y dónde ver el Omonia vs AEL Limassol?
Julián Quiñones celebra tras anotar en el partido de la Liga Saudí contra Al-Hilal | X: @AlQadsiahEN
Futbol
03/02/2026
Julian Quiñones dio asistencia en victoria de Al Qadisiya en Arabia Saudita
Jacob Elordi es hospitalizado en pleno rodaje de ‘Cumbres Borrascosas’ ¿Cuál su estado de salud?
Contra
03/02/2026
Jacob Elordi es hospitalizado en pleno rodaje de ‘Cumbres Borrascosas’ ¿Cuál su estado de salud?
Toluca encabeza el ranking de la CONCACAF para febrero de 2026
Futbol
03/02/2026
Toluca encabeza el ranking de la CONCACAF para febrero de 2026
Maestra de la UNAM gana tres Premios Grammy 2026
Contra
03/02/2026
Maestra de la UNAM gana tres Premios Grammy 2026
Cruz Azul visita a Vancouver FC en la Primera Ronda de la Concachampions | RÉCORD
Futbol
03/02/2026
Vancouver FC vs Cruz Azul: ¿Dónde y a qué hora ver el juego de ida de la Concachampions?