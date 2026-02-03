FC Barcelona busca albergar la Final de la Champions 2029 en el Camp Nou

El FC Barcelona, con el respaldo de la Real Federación Española de Futbol (RFEF) y el apoyo de autoridades locales y autonómicas, trabaja para impulsar la candidatura de la ciudad de Barcelona como sede de la Final de la Champions League en 2029. La iniciativa busca posicionar a la capital catalana como un escenario de primer nivel para los grandes eventos deportivos internacionales.

El proyecto tiene como eje el Spotify Camp Nou, actualmente en proceso de remodelación dentro del plan Espai Barça. Una vez concluidas las obras, el estadio contará con una mayor capacidad, mejoras tecnológicas y estándares de sostenibilidad que cumplirían con los requisitos exigidos por la UEFA para albergar una final continental.

Laporta en el Camp Nou | CAPTURA DE PANTALLA

Barcelona ha iniciado contactos con la RFEF para articular una propuesta sólida y coordinada, que incluya garantías organizativas, logísticas y de seguridad. La federación, por su parte, ve con buenos ojos que España vuelva a acoger una final de Champions, reforzando su peso institucional en el futbol europeo.

Unidos para albergar la Final

Las autoridades locales han manifestado su disposición a colaborar en aspectos clave como movilidad, alojamiento y servicios urbanos. El Ayuntamiento de Barcelona considera que un evento de esta magnitud tendría un impacto positivo en la proyección internacional de la ciudad y en su economía, especialmente en sectores como el turismo y la hostelería.

Desde la Generalitat de Catalunya también se ha expresado apoyo a la iniciativa, enmarcándola dentro de una estrategia más amplia para atraer acontecimientos deportivos y culturales de alcance global. El Gobierno catalán subraya la experiencia previa de Barcelona en la organización de eventos de gran formato.

Camp Nou | AP

¿Cuáles son los criterios para candidatura?

La candidatura deberá competir con otras ciudades europeas que aspiran a ser sede de la final de 2029, en un proceso que la UEFA suele resolver con varios años de antelación. Entre los criterios de evaluación figuran la infraestructura deportiva, la conectividad internacional y la capacidad hotelera.

Estadio Nou Camp, sede del partido | MexSport

En el entorno del FC Barcelona se destaca que albergar una final de Champions en el nuevo Camp Nou tendría un fuerte valor simbólico, al coincidir con la culminación de un proyecto estratégico para el club tras varios años de transformación institucional y económica.