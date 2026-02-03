Robert Kraft y Bill Belichick son excluidos del Salón de la Fama de la NFL

Robert Kraft, propietario de los New England Patriots, y Bill Belichick, legendario exentrenador de la franquicia, quedaron fuera de la Clase 2026 del Salón de la Fama del Futbol Americano Profesional, luego de no reunir los votos necesarios del comité de selección, integrado por 50 personas.

Kraft, quien fue finalista por primera vez este año en la categoría de colaboradores, no alcanzó el respaldo suficiente para ser incluido en la generación que será anunciada oficialmente este jueves por la noche durante la ceremonia de NFL Honors en San Francisco.

Kraft y Belichick quedaron fuera del Salón de la Fama | AP

La situación resultó particularmente llamativa debido a los cambios recientes en el proceso de votación, que terminaron enfrentando indirectamente a Kraft y Belichick. Ambos formaron parte del mismo grupo de cinco finalistas, junto con Roger Craig, Ken Anderson y L.C. Greenwood, quienes competían en distintas categorías especiales fuera de la era moderna.

De acuerdo con el nuevo sistema, cada uno de los 50 votantes elige a tres de esos cinco candidatos, y solo aquellos que obtienen al menos 40 votos aseguran su lugar en Canton. En caso de que ninguno alcance ese umbral, el comité selecciona al aspirante con mayor respaldo, lo que eleva la competencia entre perfiles históricos.

Otra modificación clave fue que los entrenadores ahora pueden ser elegibles apenas un año después de su retiro, en lugar de esperar cinco temporadas, lo que permitió que Belichick entrara de inmediato en la contienda tras su salida de los Patriots.

La exclusión de Kraft también pone fin a las especulaciones que apuntaban a que su respaldo dentro del comité habría sido el principal obstáculo para la inducción de Belichick, uno de los entrenadores más exitosos en la historia de la NFL.

De esta forma, tanto Kraft como Belichick deberán esperar al menos un año más para volver a ser considerados, pese al impacto histórico que ambos tuvieron en la dinastía de los Patriots, que marcó una era en la NFL con seis títulos de Super Bowl y dos décadas de dominio competitivo.