Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
NFL

Robert Kraft y Bill Belichick son excluidos del Salón de la Fama de la NFL

Kraft y Belichick quedaron fuera del Salón de la Fama | AP
Marcos Olvera García 10:51 - 03 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El exentrenador y el dueño de los New England Patriots no son elegidos para ser inducidos al Salón de la Fama que se ubica en Canton, Ohio

Robert Kraft, propietario de los New England Patriots, y Bill Belichick, legendario exentrenador de la franquicia, quedaron fuera de la Clase 2026 del Salón de la Fama del Futbol Americano Profesional, luego de no reunir los votos necesarios del comité de selección, integrado por 50 personas.

Kraft, quien fue finalista por primera vez este año en la categoría de colaboradores, no alcanzó el respaldo suficiente para ser incluido en la generación que será anunciada oficialmente este jueves por la noche durante la ceremonia de NFL Honors en San Francisco.

Kraft y Belichick quedaron fuera del Salón de la Fama | AP

La situación resultó particularmente llamativa debido a los cambios recientes en el proceso de votación, que terminaron enfrentando indirectamente a Kraft y Belichick. Ambos formaron parte del mismo grupo de cinco finalistas, junto con Roger Craig, Ken Anderson y L.C. Greenwood, quienes competían en distintas categorías especiales fuera de la era moderna.

De acuerdo con el nuevo sistema, cada uno de los 50 votantes elige a tres de esos cinco candidatos, y solo aquellos que obtienen al menos 40 votos aseguran su lugar en Canton. En caso de que ninguno alcance ese umbral, el comité selecciona al aspirante con mayor respaldo, lo que eleva la competencia entre perfiles históricos.

Kraft y Belichick quedaron fuera del Salón de la Fama | AP

Otra modificación clave fue que los entrenadores ahora pueden ser elegibles apenas un año después de su retiro, en lugar de esperar cinco temporadas, lo que permitió que Belichick entrara de inmediato en la contienda tras su salida de los Patriots.

La exclusión de Kraft también pone fin a las especulaciones que apuntaban a que su respaldo dentro del comité habría sido el principal obstáculo para la inducción de Belichick, uno de los entrenadores más exitosos en la historia de la NFL.

Kraft y Belichick quedaron fuera del Salón de la Fama | AP

De esta forma, tanto Kraft como Belichick deberán esperar al menos un año más para volver a ser considerados, pese al impacto histórico que ambos tuvieron en la dinastía de los Patriots, que marcó una era en la NFL con seis títulos de Super Bowl y dos décadas de dominio competitivo.

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.

Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Suscribirse Sportal WhatsApp
Etiquetas relacionadas:
NFL
Últimos videos
Lo Último
14:02 ¿Cuándo y dónde ver el Omonia vs AEL Limassol?
13:51 Julian Quiñones dio asistencia en victoria de Al Qadisiya en Arabia Saudita
13:45 Jacob Elordi es hospitalizado en pleno rodaje de ‘Cumbres Borrascosas’ ¿Cuál su estado de salud?
13:44 Toluca encabeza el ranking de la CONCACAF para febrero de 2026
13:38 Maestra de la UNAM gana tres Premios Grammy 2026
13:19 Vancouver FC vs Cruz Azul: ¿Dónde y a qué hora ver el juego de ida de la Concachampions?
13:04 Trump celebra victoria de EU sobre México en guerra de 1847; llama “expansión divina” quedarse con Texas
13:01 Pep Guardiola se queja de sus fichajes con Manchester City: "No entiendo como el club no gasta más dinero"
12:48 ¿Cuándo inicia la temporada de calor en México 2026 y qué estados serán los más afectados?
12:25 ¿Vuelve a CU? Alan Mozo confiesa que quiere regresar a Pumas: “Si llaman, yo siempre voy a estar abierto”
Tendencia
1
Futbol Cruz Azul llega a acuerdo con Nacional por Christian Ebere; Camilo Cándido fue involucrado en negociación
2
Futbol Álvaro Fidalgo rompe el silencio sobre su futuro con la Selección Mexicana: "Es una posibilidad"
3
Futbol Oficial: Raphael Veiga es anunciado como nuevo jugador del América
4
Futbol Concacaf Champions Cup: ¿Cuándo y dónde ver el América vs CD Olímpia?
5
Futbol San Diego FC vs Pumas ¿Dónde y a qué hora ver el partido de Ida de primera ronda de Concachampions?
6
Futbol Concacaf Champions Cup: ¿Cuándo y dónde ver el Forge FC vs Tigres?
Te recomendamos
¿Cuándo y dónde ver el Omonia vs AEL Limassol?
Futbol
03/02/2026
¿Cuándo y dónde ver el Omonia vs AEL Limassol?
Julián Quiñones celebra tras anotar en el partido de la Liga Saudí contra Al-Hilal | X: @AlQadsiahEN
Futbol
03/02/2026
Julian Quiñones dio asistencia en victoria de Al Qadisiya en Arabia Saudita
Jacob Elordi es hospitalizado en pleno rodaje de ‘Cumbres Borrascosas’ ¿Cuál su estado de salud?
Contra
03/02/2026
Jacob Elordi es hospitalizado en pleno rodaje de ‘Cumbres Borrascosas’ ¿Cuál su estado de salud?
Toluca encabeza el ranking de la CONCACAF para febrero de 2026
Futbol
03/02/2026
Toluca encabeza el ranking de la CONCACAF para febrero de 2026
Maestra de la UNAM gana tres Premios Grammy 2026
Contra
03/02/2026
Maestra de la UNAM gana tres Premios Grammy 2026
Cruz Azul visita a Vancouver FC en la Primera Ronda de la Concachampions | RÉCORD
Futbol
03/02/2026
Vancouver FC vs Cruz Azul: ¿Dónde y a qué hora ver el juego de ida de la Concachampions?