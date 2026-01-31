Super Bowl LX: Drake Maye y su conexión con Stephen Curry

Los New England Patriots regresaron al Super Bowl tras derrotar a los Denver Broncos, después de su última participación en el Juego Grande en la edición LIII. Drake Maye se convirtió en el hombre del momento, y aunque no tuvo los mejores dividendos, sí se volvió en el nuevo ídolo de Foxborough.

La grandeza estuvo siempre con el mariscal de campo egresado de Carolina del Norte, tanto en el futbol americano como en otras disciplinas. Una de ellas fue en el baloncesto y, una imagen del quarterback de los Pats se hizo viral junto a una leyenda viva del deporte estadounidense: Stephen Curry.

Drake Maye | AP

Una foto se hizo viral en redes sociales, en la que se puede observar al mariscal de campo de los Pats junto al base de los Golden State Warriors en 2011. Maye asistió a un campamento juvenil de la Universidad de Davidson en dicho año, por lo que ambos salieron en la fotografía.

Maye no fue el único jugador captado en dicha imagen, pues su compañero y liniero, Will Campbell, también estuvo presente en dicho campamento. El egresado con LSU también estará en el Super Bowl LX ante los Seattle Seahawks.

Curry y Maye | @DrakeMayeEgo

Hijos pródigos de Carolina del norte

Tanto Drake Maye como Stephen Curry son oriundos de Carolina del Norte, por lo que su afición en la NFL ha estado muy ligada a un equipo en particular. El mariscal de campo asistió al Super Bowl 50 para apoyar a los Carolina Panthers, el equipo de su infancia por su lugar de nacimiento.

En dicho partido, Stephen Curry también asistió y fue nombrado por el equipo de Carolina del Norte como "invitado especial". El máximo anotador en la historia del quinteto de California también ha estado en distintas presentaciones de los Panthers, como uno de los hijos pródigos de la ciudad.

Stephen Curry | AP

¿Qué dijo Mike Vrabel sobre Maye y Curry?

El propio entrenador en jefe de los New England Patriots declaró en alguna ocasión que la manera de jugar de Drake Maye es como los triples imposibles de Stephen Curry. Mike Vrabel comentó que la forma de lanzar del mariscal de campo es impresionante y excelsa.

"Siempre he dicho que tiene un gran atletismo", declaró Vrabel a Sky Sports. "Y no sé si eso se pasa por alto, pero el atletismo para lanzar y ser preciso desde cualquier punto, probablemente no sea lo que enseñan ni lo que entrenan. Es como ver a Steph Curry lanzar triples. Piensas: ‘¿Cómo entró?’. No sé. Pero no tenía los pies bien alineados, se extiende, se desliza, se sale, ya sabes, está fuera de la plataforma, está sobre un pie y es muy preciso".