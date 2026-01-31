Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
NFL

Super Bowl LX: Drake Maye y su conexión con Stephen Curry

Curry y Maye | AP
Emiliano Arias Pacheco 23:17 - 30 enero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El mariscal de campo de los New England Patriots estuvo en un campamento de basquetbol de la leyenda de Golden State

Los New England Patriots regresaron al Super Bowl tras derrotar a los Denver Broncos, después de su última participación en el Juego Grande en la edición LIII. Drake Maye se convirtió en el hombre del momento, y aunque no tuvo los mejores dividendos, sí se volvió en el nuevo ídolo de Foxborough.

La grandeza estuvo siempre con el mariscal de campo egresado de Carolina del Norte, tanto en el futbol americano como en otras disciplinas. Una de ellas fue en el baloncesto y, una imagen del quarterback de los Pats se hizo viral junto a una leyenda viva del deporte estadounidense: Stephen Curry.

Drake Maye | AP

Una foto se hizo viral en redes sociales, en la que se puede observar al mariscal de campo de los Pats junto al base de los Golden State Warriors en 2011. Maye asistió a un campamento juvenil de la Universidad de Davidson en dicho año, por lo que ambos salieron en la fotografía.

Maye no fue el único jugador captado en dicha imagen, pues su compañero y liniero, Will Campbell, también estuvo presente en dicho campamento. El egresado con LSU también estará en el Super Bowl LX ante los Seattle Seahawks.

Curry y Maye | @DrakeMayeEgo

Hijos pródigos de Carolina del norte

Tanto Drake Maye como Stephen Curry son oriundos de Carolina del Norte, por lo que su afición en la NFL ha estado muy ligada a un equipo en particular. El mariscal de campo asistió al Super Bowl 50 para apoyar a los Carolina Panthers, el equipo de su infancia por su lugar de nacimiento.

En dicho partido, Stephen Curry también asistió y fue nombrado por el equipo de Carolina del Norte como "invitado especial". El máximo anotador en la historia del quinteto de California también ha estado en distintas presentaciones de los Panthers, como uno de los hijos pródigos de la ciudad.

Stephen Curry | AP

¿Qué dijo Mike Vrabel sobre Maye y Curry?

El propio entrenador en jefe de los New England Patriots declaró en alguna ocasión que la manera de jugar de Drake Maye es como los triples imposibles de Stephen Curry. Mike Vrabel comentó que la forma de lanzar del mariscal de campo es impresionante y excelsa.

"Siempre he dicho que tiene un gran atletismo", declaró Vrabel a Sky Sports. "Y no sé si eso se pasa por alto, pero el atletismo para lanzar y ser preciso desde cualquier punto, probablemente no sea lo que enseñan ni lo que entrenan. Es como ver a Steph Curry lanzar triples. Piensas: ‘¿Cómo entró?’. No sé. Pero no tenía los pies bien alineados, se extiende, se desliza, se sale, ya sabes, está fuera de la plataforma, está sobre un pie y es muy preciso".
Drake Maye | AP
Últimos videos
Lo Último
01:37 Efraín Juárez destaca la constancia de Pumas tras victoria ante Santos
00:49 ¡Con la piel chinita! Así despidió la afición de Palmeiras a Raphael Veiga
00:48 Mohamed critica duramente el césped del Cuauhtémoc: "No es para nivel profesional"
00:40 "Te amo, amigo": Djokovic sorprendido por Del Potro tras clasificar a la final ante Alcaraz
00:39 Liga MX: ¿cuándo y dónde ver América vs Necaxa Jornada 4 Clausura 2026?
00:21 ¿Cuándo y dónde ver el Atlético San Luis vs Chivas?
00:06 Portada RÉCORD 31 enero 2026
23:54 Liga MX: Tabla General de la Jornada 4 del Clausura 2026, al momento
23:41 Royal Rumble 2026: ¿Por qué la Batalla Real de WWE se realizará en Arabia Saudita?
23:31 ¡Dramático! Cruz Azul derrota a Bravos en Juárez pidiendo la hora
Tendencia
1
Empelotados Presentadora de FOX arremete contra sus detractores: ‘Es ridículo que me digan trans’
2
Futbol ¡Bombazo! Toluca ficha a exfutbolista de Real Madrid para el Clausura 2026
3
Futbol Nicolás Larcamón y su auxiliar fueron expulsados en el duelo ante Juárez
4
Futbol ¡Con los niños no! Allan Saint-Maximin denunció que sus hijos fueron víctima de racismo
5
Futbol ¡Dramático! Cruz Azul derrota a Bravos en Juárez pidiendo la hora
6
Futbol ¿Joao Pedro llega a Cruz Azul?
Te recomendamos
Efraín Juárez destaca la constancia de Pumas tras victoria ante Santos
Futbol
31/01/2026
Efraín Juárez destaca la constancia de Pumas tras victoria ante Santos
¡Con la piel chinita! Así despidió la afición de Palmeiras a Raphael Veiga
Futbol
31/01/2026
¡Con la piel chinita! Así despidió la afición de Palmeiras a Raphael Veiga
Mohamed critica duramente el césped del Cuauhtémoc: "No es para nivel profesional"
Futbol
31/01/2026
Mohamed critica duramente el césped del Cuauhtémoc: "No es para nivel profesional"
"Te amo, amigo": Djokovic sorprendido por Del Potro tras clasificar a la final ante Alcaraz
Otros Deportes
31/01/2026
"Te amo, amigo": Djokovic sorprendido por Del Potro tras clasificar a la final ante Alcaraz
Liga MX: ¿cuándo y dónde ver América vs Necaxa Jornada 4 Clausura 2026?
Futbol
31/01/2026
Liga MX: ¿cuándo y dónde ver América vs Necaxa Jornada 4 Clausura 2026?
¿Cuándo y dónde ver el Atlético San Luis vs Chivas?
Futbol
31/01/2026
¿Cuándo y dónde ver el Atlético San Luis vs Chivas?