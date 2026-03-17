FIFA y YouTube anuncian acuerdo para Mundial 2026: ¿Canales oficiales transmitirán partidos?

La FIFA anunció que YouTube será plataforma preferente de la Copa del Mundo 2026. Gracias a la colaboración con los titulares de los derechos audiovisuales de la competición y con diversos creadores, esta histórica alianza entre las dos organizaciones brindará al público más opciones para disfrutar del torneo, ya que los respectivos canales de los titulares de derechos de transmisión podrán usarse para conectar con los aficionados durante el torneo de verano.

Entre otras posibilidades, los canales tendrán la oportunidad de publicar resúmenes ampliados, imágenes inéditas, vídeos cortos y contenido a la carta que despierte el interés de los usuarios de YouTube, a fin de ampliar el alcance y la interacción global. Además, por primera vez en la historia de los mundiales, tendrán la oportunidad de retransmitir los diez primeros minutos de cada partido en directo de su canal de YouTube.

Los medios colaboradores oficiales podrán también retransmitir íntegramente una selección de encuentros por el mismo canal, a fin de llegar a una audiencia global y promocionar la competición en regiones concretas. También dispondrán de más oportunidades para monetizar su contenido de la plataforma. Esta colaboración ofrecerá a los aficionados nuevas formas de seguir la competición, mediante contenido prémium accesible en el canal oficial de la FIFA.

Mascotas del Mundial de 2026 | MexSport

FIFA difundirá partidos históricos

Fruto de la colaboración, parte del contenido del Archivo Digital de la FIFA también estará disponible a través de su canal de YouTube, incluidos partidos antiguos completos y muchos más momentos emblemáticos de la historia del deporte rey, a fin de generar expectación antes del torneo. "La FIFA se complace en dar la bienvenida a YouTube como plataforma preferente de la Copa Mundial de la FIFA 2026".

"Este acuerdo permitirá llegar a aficionados de todo el mundo como nunca, al promocionar contenido prémium de la FIFA y brindar nuevas oportunidades a los titulares de derechos audiovisuales y a creadores", declaró el secretario general de la FIFA, Mattias Grafström, quien añadió que con esta alianza el organismo se fortalece en la búsqueda de llegar a más aficionados.

Logo de la Copa Mundial 2026 durante la presentación de la marca en Monterrey | MEXSPORT

"El torneo que se disputará en Canadá, México y Estados Unidos acaparará las miradas de todo el planeta. La colaboración con YouTube consolida nuestro objetivo de impulsar la repercusión de la competición en el cambiante panorama mediático, a fin de ofrecer a los aficionados del mundo entero una visión accesible e inmersiva del mayor certamen deportivo de una sola disciplina de la historia", añadió.

FIFA y YouTube tendrán un elenco sin precedentes

La FIFA y YouTube colaborarán para conceder a un elenco global de creadores de esta plataforma un acceso sin precedentes a la Copa Mundial de la FIFA. El exclusivo punto de vista de estos creadores, que incluirá historias con trasfondo humano, explicaciones tácticas e imágenes inéditas, permitirá disfrutar de la histórica cita desde perspectivas totalmente novedosas.

México será una de las sedes del Mundial 2026 junto con Estados Unidos y Canadá./ AP

Incluso antes del torneo, los creadores participarán en la promoción de la competición e interactuarán con una audiencia diversa, gracias al acceso al extraordinario Archivo Digital de la FIFA.

"Al proporcionar contenido prémium y un acceso sin precedentes a los medios colaboradores oficiales y a creadores, brindamos una experiencia integral tanto a los aficionados como a dichos medios", afirmó Justin Connolly, vicepresidente y responsable global de Medios y Deportes. "Esta alianza contribuirá a dar la bienvenida a una nueva generación de aficionados, ya sean apasionados del fútbol o seguidores ocasionales".