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¡Listos para el Mundial! Estados Unidos presenta su nuevo Jersey de cara a la Copa del Mundo 2026
Estados Unidos ya está listo para albergar el Mundial de este verano y para ello desveló este lunes los uniformes que vestirán sus equipos en la Copa del Mundo de 2026, de la cual será coanfitriona junto con México y Canadá
Los nuevos jerseys
Los nuevos diseños, creados por Nike en colaboración con varios jugadores, presentan dos equipaciones principales. La primera, de tonalidad oscura, ha sido bautizada como "Estrellas" y apunta a ser el el segundo jersey o el de visita.
En este primer uniforme se destaca, un color azul casi negro que va bajando de intensidad en la parte baja del jersey. En los detalles se destacan múltiples estrellas más oscuras en toda la playera y detalles rojos en los hombros y costados.
La segunda, que parece será la de local llamada "Barras", combina los colores blanco y rojo con un innovador patrón de líneas onduladas que buscan transmitir una sensación de dinamismo y movimiento.
Evidentemente la combinación de ambos uniformes buscan representar la bandera estadounidense. Además, cada camiseta luce la inscripción "Orgullo Interior" en el interior del cuello. Este detalle oculto simboliza la motivación interna que los jugadores llevan al campo y refleja el lema de la federación: "Lo Mejor de Nosotros".
These are our Stars & Stripes. 🇺🇸— U.S. Soccer Men's National Team (@USMNT) March 16, 2026
Kits for the believers who dare to want more. pic.twitter.com/LieT9gomhh
Detalles para los porteros
Además, se ha confirmado que los guardametas seguirán utilizando una versión actualizada del concepto "Hollywood Goalkeeper", que fue introducido en 2025.
Una de las características más destacadas de esta nueva indumentaria es que será adoptada por las 27 selecciones nacionales de Estados Unidos en todas sus categorías, desde las juveniles hasta las absolutas.
"Por primera vez, el diseño de los uniformes unifica a todas las selecciones nacionales bajo una identidad visual común, conectando a jugadores desde las categorías juveniles hasta los equipos mayores con un mismo escudo y diseño compartido", explicó U.S. Soccer en un comunicado oficial.
Debutará en la Fecha FIFA
El debut de la nueva equipación está programado para el próximo 28 de marzo, cuando la selección estadounidense se enfrente a Bélgica en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.
Estados Unidos organizará el Mundial 2026 junto a México y Canadá. El torneo se disputará del 11 de junio al 19 de julio de dicho año y los norteamericanos se medirán ante Paraguay, Australia y un equipo del repechaje europeo.
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