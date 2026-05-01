VIDEO: Policías vs Público en el concierto de Alemán dentro de la Feria de Puebla 2026

Lo que prometía ser una noche de fiesta y música urbana terminó en caos. El concierto gratuito del rapero Alemán en el Teatro del Pueblo de la Feria de Puebla 2026 se vio empañado por una riña entre asistentes que estalló justo al final del espectáculo, obligando a la intervención inmediata de elementos de seguridad para evitar que la situación se saliera completamente de control.

El incidente ocurrió la noche del 30 de abril en el recinto ubicado en la zona de Los Fuertes, donde miles de personas se congregaron para disfrutar del show. Sin embargo, lo que inició como un intercambio de agresiones verbales entre algunos asistentes rápidamente escaló a empujones, golpes y momentos de tensión que generaron preocupación entre el público.

El rapero Alemán se presentó el pasado jueves 30 de abril en la Feria de Puebla 2026 / FB: @LaFeriaDePuebla

Detenidos y agresiones durante el operativo

De acuerdo con reportes preliminares, al menos dos personas fueron detenidas por su presunta participación en los disturbios y puestas a disposición de las autoridades. Uno de ellos fue señalado como el principal responsable de haber detonado la riña, lo que facilitó su identificación y posterior retiro del lugar.

Ambos sujetos fueron escoltados fuera del recinto por personal de seguridad, aunque el proceso no fue sencillo. Durante el intento por restablecer el orden, algunos asistentes que continuaban involucrados en la pelea también agredieron a los elementos de seguridad, complicando las labores de contención y generando momentos de tensión adicionales.

Algunos asistentes se enfrentaron contra la policía que buscaba controlar al público / Redes Sociales

Interviene Policía Montada para controlar la situación

Ante el aumento del conflicto, fue necesaria la intervención de la Policía Montada, que logró dispersar a los grupos involucrados y recuperar el control del área. Gracias a esta acción, el incidente no escaló a consecuencias mayores, aunque sí dejó un ambiente de incertidumbre entre los asistentes.

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) informó que la situación fue atendida de manera oportuna y reiteró el llamado a la ciudadanía para respetar las medidas preventivas durante eventos masivos, donde la seguridad depende tanto de la organización como del comportamiento del público.

Mucha parte del público se quedó afuera ante la gran convocatoria del rapero mexicano / FB: @LaFeriaDePuebla

Operativo reforzado en la Feria de Puebla 2026

Cabe destacar que la Feria de Puebla 2026 cuenta con un amplio dispositivo de seguridad previamente implementado para este tipo de eventos. En el operativo participan más de 2 mil 300 elementos de seguridad de los tres niveles de gobierno, así como más de 130 unidades entre patrullas, ambulancias, vehículos tácticos y centros móviles de mando.

Además, el evento cuenta con torres de videovigilancia, drones, helicópteros y binomios caninos, así como un centro de mando conectado al C5 que permite coordinar acciones en tiempo real. También se instalaron filtros de revisión y arcos detectores de metales en puntos estratégicos para prevenir incidentes.

Al final, dos personas fueron detenidas y sacadas del recinto por causar desmanes / FB: @LaFeriaDePuebla

Una noche que terminó entre tensión y control

A pesar del altercado, las autoridades aseguraron que no se registraron consecuencias mayores, lo que permitió que el evento continuara bajo control tras la intervención. Sin embargo, lo ocurrido dejó claro que incluso en eventos con fuerte presencia de seguridad, el comportamiento del público sigue siendo un factor clave para garantizar la tranquilidad.

El concierto de Alemán cerró así entre aplausos, pero también con un recordatorio de que la diversión en eventos masivos debe ir acompañada de respeto y responsabilidad.