"Quien tenga a su favorito, que meta la plata": André Jardine previo al Clásico Capitalino

Este domingo se disputa el primer capítulo de los cuartos de final entre America y Pumas en el Estadio Banorte; el conjunto de Coapa llega como octavo de la tabla al sumar 26 unidades, mientras que los universitarios lo hacen como líderes generales tras sumar 36 puntos en la fase regular.

No creo que haya favoritos en los clásicos. El favorito es quien se preparó mejor, quien esté más inspirado y sea más certero en los momentos decisivos. Si alguien ya sabe quién va a ganar, que le meta la plata

André Jardine continúa en la búsqueda de un trofeo más con América | IMAGO7

De igual manera, Jardine reconoció el trabajo de Efraín Juárez tras el torneo de Pumas, aunque evitó profundizar en su relación con el mexicano. Destacó la dificultad de alcanzar la cifra de puntos lograda por los universitarios, pero subrayó que ahora ambos equipos competirán en condiciones distintas.

"A Efraín no lo conozco tanto; prefiero no hablar de quien no trato. Felicitarlo por su torneo; no es fácil sumar esos puntos. Ahora estaremos en lados opuestos, cada uno buscando imponerse”, señaló.

El técnico americanista también enfatizó que la Liguilla cambia por completo el contexto competitivo, debido a que su equipo ha sabido avanzar desde posiciones bajas, aunque admitió que dejaron escapar puntos importantes durante el torneo regular.

“El puesto es circunstancial, ya que sumamos menos de lo que debíamos y en algunos partidos nos faltó fortuna. Ante Atlas, por ejemplo, sentimos que debíamos ganar. Dejamos ir puntos que hoy nos tienen en el octavo lugar”, explicó.

Efraín Juárez con Pumas en el Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7

América llega con bajas importantes para el Clásico Capitalino

Las Águilas afrontarán el encuentro con ausencias relevantes, debido a que Israel Reyes no estará tras su convocatoria con la selección, mientras que Raúl Zúñiga es baja por una fractura en la clavícula izquierda. Como alternativa, Dagoberto Espinoza podría tener minutos, considerando su actividad reciente con la Sub-21. En el caso de Pumas, Alan Medina se perderá la eliminatoria y Guillermo Martínez no estará disponible por su llamado al combinado tricolor.

En conferencia, Jardine confirmó el regreso de Jonathan dos Santos, quien superó las molestias físicas que lo dejaron fuera ante Atlas y ya entrena con normalidad.

“Jona ya entrenó sin problema y está disponible… La inspiración cuenta, pero más la forma en que competimos. El equipo está motivado por pelear por otro título”, concluyó.

Jonathan Dos Santos previo a un partido con América l MEXSPORT