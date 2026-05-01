¿Pedrada a la Liga MX? Allan Saint-Maximin rompe el silencio tras su paso en América

El paso de Allan Saint-Maximin, actual jugador de Leds, por el futbol mexicano fue breve, pero dejó varias reflexiones. El exjugador del América habló sobre lo que significó su etapa en la Liga MX, donde reconoció que no fue un reto sencillo dentro y fuera de la cancha.

Fue muy difícil en México, por la altitud. Nunca había jugado en un club a tanta altura

Ver a algunos jugadores sangrar por la nariz durante los entrenamientos, jugadores parando porque tenían problemas para respirar... era algo que jamás había visto

Allan Saint-Maximin durante un partido de América en el Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7

Un reto físico inesperado

El atacante francés explicó que la altitud fue uno de los factores más complicados durante su adaptación, algo a lo que no estaba acostumbrado en Europa y que impactó directamente en su rendimiento.

Allan Saint-Maximin, fichaje bomba del América | IMAGO7

Durante su paso por América, Saint-Maximin tuvo participación limitada, con pocos partidos disputados, con 3 goles y 2 asistencias, en una etapa en la que no logró consolidarse como la figura estelar dentro del equipo.

A pesar de ello, su experiencia en México le dejó aprendizajes importantes en un contexto competitivo distinto al que había vivido anteriormente.