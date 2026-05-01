5 mil pesos el costo del jersey conmemorativo de Chivas por su 120 aniversario

El Guadalajara inició con los festejos por su 120 aniversario y lo hizo con el lanzamiento de su jersey conmemorativo cuyo precio alcanza los 4 mil 999 pesos.

Chivas presento detalles de su nuevo jersey | CAPTURA

¿Qué hace especial esta camiseta?

Uno de los aspectos más destacados de esta edición es la atención al detalle en los elementos conmemorativos. La camiseta incluye gráficos y acabados especiales que hacen referencia directa a los orígenes del club, reforzando su identidad como uno de los equipos más emblemáticos del país.

Además, el lanzamiento viene acompañado de una caja de edición especial, cuidadosamente diseñada, y un banderín conmemorativo que resalta la fecha “8 de mayo de 1906”, momento en que se fundó la institución rojiblanca.

Hoy, el legado se viste.

120 años siendo más que un club. 🔴⚪✨



Disponible desde el 4 de mayo en TiendaChivas y a partir del 7 de mayo en tiendas PUMA.

#ChivasxPUMA #120AñosDeTradicion pic.twitter.com/If7NcAibYm — PUMAmexico (@PUMAmexico) April 29, 2026

Estos accesorios convierten al jersey no solo en una prenda deportiva, sino en un objeto de colección dirigido a los seguidores más apasionados del llamado Rebaño Sagrado.

Un jersey exclusivo

La exclusividad del producto también se refleja en su distribución, ya que, por ahora, la venta está limitada únicamente a los Chivaabonados, quienes cuentan con acceso anticipado. La venta general aún no ha sido habilitada, aunque se espera que ocurra en los próximos días.

En cuanto a la logística, el club ha informado que el tiempo estimado de entrega es de entre 7 y 10 días, lo que sugiere una alta demanda por parte de los aficionados que buscan adquirir esta pieza histórica.

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