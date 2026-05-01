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Futbol

5 mil pesos el costo del jersey conmemorativo de Chivas por su 120 aniversario

El lateral de Chivas, Richard Ledezma, todavía tiene esperanzas de colarse a la lista final del Vasco Aguirre para la Copa del Mundo, gracias a Julián Araujo.
Alfredo Olivarez Ramírez 11:13 - 01 mayo 2026
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El nuevo jersey del Rebaño tendrá un costo demasiado elevado al público

El Guadalajara inició con los festejos por su 120 aniversario y lo hizo con el lanzamiento de su jersey conmemorativo cuyo precio alcanza los 4 mil 999 pesos.

Chivas presento detalles de su nuevo jersey | CAPTURA
Chivas presento detalles de su nuevo jersey | CAPTURA

¿Qué hace especial esta camiseta?

Uno de los aspectos más destacados de esta edición es la atención al detalle en los elementos conmemorativos. La camiseta incluye gráficos y acabados especiales que hacen referencia directa a los orígenes del club, reforzando su identidad como uno de los equipos más emblemáticos del país.

Además, el lanzamiento viene acompañado de una caja de edición especial, cuidadosamente diseñada, y un banderín conmemorativo que resalta la fecha “8 de mayo de 1906”, momento en que se fundó la institución rojiblanca.

Estos accesorios convierten al jersey no solo en una prenda deportiva, sino en un objeto de colección dirigido a los seguidores más apasionados del llamado Rebaño Sagrado.

Un jersey exclusivo

La exclusividad del producto también se refleja en su distribución, ya que, por ahora, la venta está limitada únicamente a los Chivaabonados, quienes cuentan con acceso anticipado. La venta general aún no ha sido habilitada, aunque se espera que ocurra en los próximos días.

En cuanto a la logística, el club ha informado que el tiempo estimado de entrega es de entre 7 y 10 días, lo que sugiere una alta demanda por parte de los aficionados que buscan adquirir esta pieza histórica.

Jugadores de Chivas celebrando la goleada ante Puebla | MEXSPORT

Más allá del precio, el lanzamiento ha generado conversación entre la afición, dividiendo opiniones entre quienes consideran que se trata de un artículo premium acorde a la celebración, y quienes cuestionan su costo elevado.

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