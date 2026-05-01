¿Denuncian a Kylie Jenner por segunda vez por acoso y discriminación? Esto sabemos del caso

Kylie Jenner vuelve a estar en el centro de la polémica, pero esta vez no por su imperio de belleza ni por su presencia en redes sociales, sino por un nuevo frente legal que complica su panorama. Una segunda exempleada presentó una demanda en su contra ante el Tribunal Superior del condado de Los Ángeles, acusando presunto acoso, discriminación racial y falta de pago de salarios, en un caso que ya acumula al menos 20 cargos en total.

Esta nueva denuncia llega apenas días después de que otra trabajadora interpusiera una demanda similar, lo que ha encendido las alertas sobre posibles prácticas laborales dentro del entorno de la empresaria. Aunque Kylie Jenner no es señalada directamente como responsable de los actos de acoso en ambos casos, su nombre figura en las demandas, lo que mantiene la atención mediática sobre su papel como empleadora.

Una segunda exempleada presentó una demanda en su contra ante el Tribunal Superior del condado de Los Ángeles / FB: @KylieJenner

La segunda demanda: acusaciones de acoso y represalias

La denunciante, identificada como Juana Delgado Soto, aseguró que comenzó a trabajar para Jenner en mayo de 2019 y que desde el inicio enfrentó irregularidades laborales, como la falta de descansos adecuados para comida y pausas durante la jornada.

Sin embargo, de acuerdo con la demanda, los problemas se intensificaron en 2023, cuando una supervisora identificada como Itzel Sibrian habría comenzado a burlarse de su acento extranjero y de su estatus migratorio, lo que derivó en un ambiente laboral hostil.

Según los documentos judiciales, aunque la supervisora fue retirada temporalmente tras las quejas, posteriormente regresó a su puesto y, presuntamente, tomó represalias contra Soto, reduciendo su salario, modificando sus horarios sin explicación y asignándole tareas consideradas poco razonables.

Kylie Jenner no es señalada directamente como responsable de los actos de acoso en ambos casos / FB: @KylieJenner

Uno de los episodios más delicados descritos en la denuncia señala que Sibrian habría amenazado con despedirla por no quedarse a trabajar el día de su cumpleaños, diciéndole: “A nadie le importa tu cumpleaños, Kylie tiene una cena”.

Restricciones insólitas y falta de respuesta

Ante la falta de soluciones por parte de sus superiores, Soto decidió intentar contactar directamente a Kylie Jenner mediante una carta en la que detallaba el acoso y las condiciones laborales que enfrentaba. Sin embargo, según la demanda, esta acción provocó una reacción negativa, ya que presuntamente fue amenazada con ser despedida.

Los documentos judiciales indican que se le prohibió cualquier tipo de interacción con la empresaria, con instrucciones explícitas de no “mirar a Kylie“, no “sonreírle a Kylie” y que, en caso de verla, debía “desaparecer”. Hasta el momento, Jenner no ha sido acusada directamente de ejercer acoso, pero la situación ha generado controversia por el entorno laboral descrito.

Ya van dos demandas de empleadas que se quejan de malos tratos por parte de otras empleadas / FB: @KylieJenner

Primer caso: otra exempleada denuncia acoso severo

Este nuevo caso se suma a la demanda presentada recientemente por Angélica Vásquez, otra exempleada doméstica de origen salvadoreño, quien también acusó haber sufrido “acoso severo y constante” mientras trabajaba en propiedades de Jenner en Beverly Hills y Hidden Hills.

Según su testimonio, habría sido víctima de humillaciones relacionadas con su origen, su religión y su nacionalidad. Vásquez asegura haber escuchado comentarios como “los católicos son personas horribles” y relató un incidente en el que una supervisora le arrojó objetos durante una reprimenda.

Tras meses de presunto hostigamiento, decidió renunciar en agosto de 2025, argumentando que sus quejas nunca fueron atendidas por los responsables.

La socialité no ha dicho nada al respecto sobres las acusaciones donde la nombran / FB: @KylieJenner

Versiones encontradas y silencio mediático

En el caso de Angélica Vásquez, fuentes cercanas al entorno de Kylie Jenner ofrecieron una versión distinta, señalando que la exempleada tenía problemas de desempeño y asistencia, lo que habría influido en su salida. No obstante, la empresaria no ha emitido declaraciones públicas sobre ninguna de las dos demandas.

Por su parte, medios como TMZ han intentado obtener una postura oficial del equipo de Jenner, sin recibir respuesta hasta el momento, lo que mantiene el caso en desarrollo y bajo constante escrutinio mediático.

Un caso que podría escalar en las próximas semanas

Ambas demandas se encuentran en proceso en Los Ángeles y podrían avanzar en las próximas semanas, lo que abre la posibilidad de que se revelen más detalles sobre las condiciones laborales dentro del entorno de la empresaria.