André Jardine descarta favoritismos ante Pumas en Liguilla

En la antesala de los Cuartos de Final de la Liguilla, André Jardine habló sobre el enfrentamiento América contra Pumas, dejando claro que en este tipo de partidos el resultado no depende de etiquetas, sino del rendimiento dentro del campo.

André Jardine e Israel Reyes | IMAGO7

“En los clásicos no hay favoritos”

El estratega azulcrema fue contundente al señalar que estos encuentros se definen por detalles: “Yo creo que en los clásicos no hay favoritos; para mí, el favorito es quien se preparó mejor, quien a lo largo del partido tenga las mejores contras, mejor estrategia, quien vaya más inspirado, más asertivo en momentos decisivos”.

América, listo para lo que proponga Pumas

Jardine también dejó en claro que su equipo tiene estudiado al rival y sabe lo que enfrentará en la serie:

América enfrentará a Pumas en la Liguilla | Imago7

Nosotros sabemos de antemano lo que va a ser este equipo (Pumas)

El técnico brasileño sabe lo peligroso que son los Pumas, al ser un equipo que los venció en la temporada regular, hasta llegar a acabar líder de la competición. Jardine anticipa una eliminatoria cerrada, donde la ejecución táctica y la concentración serán claves para avanzar a las Semifinales.