Día del Trabajo 2026: México oficializa la jornada laboral de 48 a 40 horas: así será la implementación

En el marco del Día del Trabajo, el Gobierno de México dio un paso histórico en materia laboral. La presidenta Claudia Sheinbaum firmó el acuerdo para oficializar la reforma constitucional que reducirá la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales, un cambio que busca transformar las condiciones de trabajo en el país y mejorar la calidad de vida de millones de personas.

El anuncio se realizó durante la “mañanera del pueblo” este 1 de mayo desde el Centro Cultural del México Contemporáneo, donde la mandataria dejó claro que este nuevo modelo no será inmediato, sino que se implementará de manera gradual hasta consolidarse completamente en el año 2030.

“En un acuerdo entre empresarios y empleadores se hizo de manera gradual, pero en el 2030 es una realidad la jornada de 40 horas”, aseguró la mandataria mexicana.

La presidenta Sheinbaum firmó el acuerdo para oficializar la reforma que reducirá la jornada labora / Especial

Una transición gradual hacia un modelo laboral más humano

Aunque la reforma ya fue aprobada constitucionalmente en la Ley Federal del Trabajo, su aplicación será progresiva. El secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Baruch Bolaños López, explicó que la reducción comenzará a implementarse desde ahora mediante un esquema escalonado, disminuyendo dos horas de forma paulatina.

Este proceso permitirá a empresas y trabajadores adaptarse al nuevo esquema sin afectar la productividad, al mismo tiempo que abre la puerta a un modelo más equilibrado entre vida personal y laboral. Según las estimaciones oficiales, cerca de 14 millones de trabajadores y trabajadoras se verán beneficiados directamente con esta medida.

“Otorgamos más valor al trabajo que día a día contribuye al desarrollo personal, dando pasos firmes hacía un modelo laboral más justo, eficaz y más humano”, manifestó el funcionario.

Se busca transformar las condiciones de trabajo en el país y mejorar la calidad de vida de las personas / Especial

Más tiempo libre y mejores condiciones de vida

Uno de los principales objetivos de esta reforma es brindar a los trabajadores más tiempo para su vida personal, familiar y recreativa, sin comprometer sus ingresos. La reducción de la jornada laboral ha sido una demanda constante en distintos sectores, que buscan condiciones más dignas y acordes a estándares internacionales.

Además, esta medida coloca a México en una ruta de modernización laboral, alineándose con tendencias globales que priorizan el bienestar de los empleados como un factor clave para el desarrollo económico sostenible.

Se implementará la medida de manera gradual hasta consolidarse completamente en el año 2030 / Especial

Piden ajustes fiscales para fortalecer la reforma

En el mismo evento, representantes del sector sindical aprovecharon para plantear nuevas demandas que complementen esta iniciativa. María de Jesús Rodríguez Vázquez, secretaria general de la Confederación Auténtica de Trabajadores de la República Mexicana, solicitó una reforma fiscal que permita que los beneficios económicos lleguen de manera más directa a los trabajadores.

Entre las propuestas destaca que conceptos como el pago de horas extras y el aguinaldo queden exentos de impuestos, con el objetivo de fortalecer el ingreso real de la clase trabajadora.

Asimismo, la dirigente sindical reconoció los avances en materia de equidad de género dentro del ámbito laboral y reiteró el respaldo del sector obrero al gobierno federal, subrayando la importancia de fortalecer la soberanía nacional y el desarrollo económico interno.

Este proceso permitirá a empresas y trabajadores adaptarse al nuevo esquema sin afectar la productividad / FREEPIK

Un cambio histórico rumbo al futuro laboral

La reducción de la jornada laboral a 40 horas representa uno de los cambios más relevantes en la legislación laboral mexicana en décadas. Aunque su implementación será gradual, el objetivo es claro: construir un modelo de trabajo más justo, eficiente y humano.