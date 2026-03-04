Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

¡Es oficial! La jornada laboral de 40 horas ya es obligatoria: así será la reducción gradual de trabajo

La transición comenzará el 1 de enero de 2027 de acuerdo a lo publicado en el DOF / FREEPIK
Jorge Reyes
Jorge Reyes 22:22 - 03 marzo 2026
La reforma firmada por la presidenta Sheinbaum reduce de 48 a 40 horas semanales sin afectar salarios

Ahora sí es una realidad. La jornada laboral de 40 horas fue publicada este día en el Diario Oficial de la Federación (DOF), luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum firmara el decreto que modifica el artículo 123 de la Constitución.

La reforma establece que la reducción será gradual, pasando de 48 a 40 horas semanales sin que esto implique recorte en sueldos o prestaciones.

“En ningún caso la reducción de la jornada laboral implicará la disminución de sueldos, salarios o prestaciones de las personas trabajadoras”, subraya el decreto.
La jornada laboral de 40 horas fue publicada este día en el Diario Oficial de la Federación / FREEPIK

¿Cuándo empezará a aplicarse?

Aunque la reforma ya fue publicada y entra en vigor constitucionalmente, la transición comenzará el 1 de enero de 2027.

El calendario será así:

  • 48 horas en 2026 (año de preparación)

  • 46 horas en 2027

  • 44 horas en 2028

  • 42 horas en 2029

  • 40 horas en 2030

Es decir, cada año se reducirán dos horas hasta alcanzar el nuevo límite en 2030.

Además, se mantiene que por cada seis días trabajados se deberá otorgar un día de descanso con salario íntegro: “las personas trabajadoras deberán disfrutar por lo menos de un día de descanso con goce de salario íntegro”.

La reforma establece que la reducción será gradual, pasando de 48 a 40 horas semanales / FREEPIK

¿Qué pasará con las horas extra?

La reforma también endurece las reglas del trabajo extraordinario. Cuando por circunstancias extraordinarias deban aumentarse las horas de la jornada, se abonará como salario por este tiempo 100 por ciento más de lo fijado para las horas ordinarias.

El trabajo extraordinario no podrá exceder de 12 horas por semana y, si se rebasa ese límite, el pago deberá ser del 200% adicional. Además, queda prohibido que menores de 18 años trabajen horas extra.

El salario no se verá afectado aunque trabajes menos horas / FREEPIK

¿Qué sigue ahora?

El Congreso tendrá 90 días para modificar la Ley Federal del Trabajo y definir los detalles operativos, como el registro electrónico de horarios y los mecanismos de supervisión.

El periodo entre la reforma secundaria y enero de 2027 servirá para que las empresas se adapten al nuevo esquema.

