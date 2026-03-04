Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Barcelona se lleva la Copa de Leyendas tras vencer al Real Madrid en Guadalajara

Barcelona se lleva la Copa de Leyendas en Guadalajara | IMAGO7
Alfredo Olivarez Ramírez 23:00 - 03 marzo 2026
De la mano de Rafa Márquez y Xavi Hernández los culés ganaron en el Estadio Akron

La calidad no caduca. Puede perder velocidad, pero no memoria. Eso quedó claro la noche del martes en el Estadio Akron, donde las leyendas del Barcelona y del Real Madrid revivieron una edición más de El Clásico, ahora con tintes nostálgicos y ante una afición mexicana que durante años los siguió a la distancia.

El equipo blaugrana, con Rafa Márquez, Carles Puyol y Xavi Hernández como estandartes, se impuso 2-1 a un conjunto merengue que reunió a históricos como Fernando Hierro, Iker Casillas y Luis Figo. Más allá del resultado, el encuentro fue un viaje al pasado para quienes marcaron una época en el futbol europeo.

El Barcelona de Rafa Márquez ganaron el Clásico de leyendas | IMAGO7

El nombre propio de la noche fue Javier Saviola. El argentino abrió el marcador en los primeros minutos tras cazar un rebote dentro del área y colocar un disparo potente al ángulo, imposible para Casillas. Minutos después volvió a aparecer: recibió un pase filtrado, ingresó sin marca clara y definió con un tiro raso pegado al poste para firmar el 2-0 y su doblete.

El Real Madrid reaccionó antes del descanso. Una mano de Phillip Cocu dentro del área derivó en penal, y Fernando Hierro fue el encargado de ejecutarlo con precisión para descontar 2-1. A sus 57 años, el defensor aprovechó el escenario para despedirse oficialmente de las canchas, marcando en lo que anunció como su último partido.

Javier Saviola fue el encargado de marcar el primer gol | IMAGO7

Uno de los momentos más emotivos llegó al minuto 52, cuando Rafa Márquez dejó el terreno de juego. Con el número 4 en la espalda, el mexicano fue ovacionado por el público, que reconoció su trayectoria como bicampeón de la Champions League y mundialista en cinco ediciones.

El partido se disputó a dos tiempos de 40 minutos. El ritmo fue moderado, con varias aproximaciones pero escasas opciones claras. La falta de actividad competitiva fue evidente por momentos, aunque la técnica, la visión y el entendimiento entre viejos conocidos se mantuvieron intactos.

Xavi Hernández peleando el balón con Luis Figo en el Clásico de Leyendas | IMAGO7

Con el paso de los minutos, el orgullo tomó protagonismo. El Real Madrid intentó generar peligro a través de la posesión, mientras que el Barcelona buscó lastimar al contragolpe con los elementos más frescos. Sin embargo, el marcador no volvió a moverse.

Al final, el Barcelona levantó la Copa de Leyendas en una noche que reunió figuras difíciles de imaginar juntas en la Perla Tapatía. El silbatazo final dio paso a abrazos y sonrisas, en un evento que también sirvió como parte del ambiente previo rumbo a la próxima Copa del Mundo.

