Futbol

El Azteca: único estadio mundialistas en tener tres inauguraciones y dos Finales

El Estadio Azteca hará historia en el Mundial 2026 | MEXSPORT/RÉCORD
Emiliano Arias Pacheco 00:01 - 04 marzo 2026
El próximo 11 de junio, el Coloso de Santa Úrsula volverá a estar en los más alto del futbol mundial

Imponente. Gigante de concreto. Pasto sagrado. Calzada de Tlalpan 3465, Coyoacán, Ciudad de México. La obra de los arquitectos Pedro Ramírez Vázquez y Rafael Mijares Alcérreca se convirtió en algo más que un estadio, se convirtió en el templo más grande para la única religión que no tiene ateos. 

El Estadio Azteca -ahora Banorte- fue inaugurado el 29 de mayo de 1966, en un partido entre América y Torino, pero eso es otra historia. En temas mundialistas, el Coloso de Santa Úrsula se volvió en el primero en albergar dos inauguraciones -próximamente tres- y el único con dos Finales.

Estadio Azteca, templo del futbol | MEXSPORT

La inauguración y Final de México 1970

Y al séptimo día, Dios descansó y contempló… Futbol. El 31 de mayo de 1970, el Estadio Azteca observó la inauguración del Campeonato Mundial, entre México y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). Las celebraciones comenzaron desde las 10:30 horas (tiempo del centro del país), con actos militares y presidenciales.

El partido terminó con un aburrido 0-0, en el que los dirigidos por Raúl Cárdenas tuvieron algunas opciones de gol, pero poco pudieron hacer. Sin embargo, el show de dicha inauguración se lo llevó Guillermo Cañedo, impulsor de la construcción del Estadio Azteca -que en algún punto tuvo su nombre- vicepresidente de la FIFA, alto mando de Televisa y demás.

México vs la URSS en 1970 | MEXSPORT

Por otro lado, el 21 de junio de 1970, Brasil e Italia disputaron la Gran Final, ambos en busca de su tercer campeonato y quedarse con la Copa Jules Rimet de forma permanente. La Verdeamarela tuvo una tarde pletórica -con goles de Pelé, Gérson, Jairzinho y Carlos Alberto- en el Estadio Azteca, pues aprovecharon el cansancio de la Nazionale tras un duro -pero- juegazo ante Alemania en la Semifinal.

La inauguración y Final de México 1986

Después de 16 años, la pelota mundialista volvió a rodar en el Estadio Azteca. Ahora, el partido inaugural corrió a cargo de Italia y Bulgaria, otro 31 de mayo. La inauguración del Mundial de 1986 quedó marcada por el abucheo que recibió el presidente en turno Miguel de la Madrid, por la poca acción del gobierno tras el terremoto de 1985.

Brasil con la Copa del Mundo de 1970 | MEXSPORT

México, fiel a su historia, se levantó de entre los escombros y le entregó al mundo un Mundial antológico, con Diego Armando Maradona como gran figura. El Pelusa fue el hombre clave para el segundo campeonato de la Albiceleste en su historia, en un partido para el recuerdo ante Alemania Occidental.

Ahora, el próximo 11 de junio, México y Sudáfrica inauguran la Copa del Mundo 2026, marcando un hecho sin precedentes en nuestro país y el mundo entero. Estamos a 99 días del inicio del Mundial.

Diego Armando Maradona en 1986 | MEXSPORT
