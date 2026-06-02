Precio del dólar hoy 2 de junio de 2026: así amaneció el tipo de cambio en México

El dólar inició este martes 2 de junio de 2026 con una cotización estable frente al peso mexicano, manteniéndose por debajo de los 17.40 pesos en operaciones interbancarias.

De acuerdo con datos financieros, la moneda estadounidense se ubica alrededor de los 17.36 pesos por unidad, reflejando la fortaleza que ha mostrado el peso durante las últimas semanas en los mercados internacionales.

Para quienes tienen previsto comprar dólares, realizar pagos en moneda extranjera o viajar a Estados Unidos, es importante tomar en cuenta que el precio puede variar dependiendo de la institución bancaria o casa de cambio donde se realice la operación.

De acuerdo con datos financieros, la moneda estadounidense se ubica alrededor de los 17.36 pesos por unidad.| FREEPIK

¿En cuánto está el dólar hoy 2 de junio de 2026?

El tipo de cambio de referencia para este martes es el siguiente: Tipo de cambio interbancario: 17.36 pesos

Tipo de cambio FIX de Banxico: 17.37 pesos

Tipo de cambio para obligaciones en dólares: 17.32 pesos La cotización continúa lejos de los niveles superiores a 18 pesos que se registraron en distintos momentos del año pasado.

El tipo de cambio se mantiene estable al arranque de junio, beneficiando a quienes realizan operaciones en dólares. / Magnific

Así venden el dólar los bancos en México

Las instituciones financieras manejan distintos precios de compra y venta. Estos son algunos de los valores reportados durante la mañana de este martes: BBVA: venta en 17.65 pesos

Banamex: venta en 17.78 pesos

Banco Azteca: venta en 17.89 pesos

Santander: venta en 17.95 pesos Los montos pueden modificarse durante el día dependiendo de la actividad del mercado.