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Natanael Cano evita juicio por caso de auto robado en EU; jueza descarta vincularlo a proceso

El cantante Natanael Cano obtuvo una resolución favorable en la investigación relacionada con un vehículo reportado como robado en Phoenix/ AP
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 19:16 - 01 junio 2026
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Una jueza determinó que Natanael Cano no será vinculado a proceso por la investigación relacionada con un Corvette 2015

El proceso judicial que mantenía bajo investigación a Natanael Cano llegó a un punto definitivo luego de que una autoridad judicial determinara que no había elementos para continuar con la causa penal abierta en su contra. La decisión libera al intérprete de corridos tumbados de enfrentar un juicio por un caso que había generado atención tanto en México como en Estados Unidos.

La resolución fue emitida tras una audiencia celebrada en Sonora, donde se revisaron los datos recabados durante la investigación. Después de analizar la información presentada por el Ministerio Público, la jueza concluyó que no se acreditó una participación directa del cantante en los hechos que se le atribuían.

El expediente surgió a partir de la localización en territorio sonorense de un Corvette blanco modelo 2015 que contaba con un reporte de robo emitido previamente en Phoenix, Arizona. El hallazgo llevó a las autoridades a iniciar una serie de diligencias para determinar quién tenía relación con la unidad.

El nombre de Natanael Cano fue mencionado en una investigación relacionada con un vehículo de lujo con reporte de robo en Estados Unidos./ AP

La investigación que puso a Natanael Cano bajo la lupa

Uno de los puntos que despertó interés entre los investigadores fue la situación de las placas que portaba el automóvil. Las autoridades detectaron que la matrícula estaba vinculada a un Porsche propiedad del cantante, situación que motivó diversas líneas de investigación.

A partir de ese dato se realizaron indagatorias para establecer si existía una conexión entre el intérprete y el vehículo reportado como robado. Sin embargo, durante el proceso no se logró demostrar que Cano tuviera control, posesión o participación en el manejo de la unidad.

Incluso circularon versiones que apuntaban a que el Corvette era utilizado por una persona cercana al artista, aunque esos señalamientos tampoco derivaron en pruebas que permitieran relacionar directamente al cantante con el caso.

Tras revisar las pruebas, la jueza determinó que no existían elementos para sostener una acusación formal contra el artista./ AP

¿Qué determinó la jueza en la audiencia?

Durante la revisión del expediente, la autoridad judicial concluyó que los elementos presentados por la Fiscalía eran insuficientes para sostener una acusación formal contra Natanael Rubén Cano Monge.

La jueza estableció que no existían datos de prueba que acreditaran que el cantante hubiera tenido posesión física del automóvil con reporte de robo. Por ello, decidió emitir un auto de no vinculación a proceso.

La resolución quedó plasmada durante la audiencia y fue difundida posteriormente en un video compartido por el programa Venga la Alegría, donde se escucha: “No hay datos de prueba que permitan tener por acreditado la posesión de este vehículo con reporte de robo por parte del imputado. Se dicta auto de no vinculación a proceso al señor Natanael Rubén Cano Monge”.

Con esta decisión, el caso queda sin consecuencias penales para el intérprete de corridos tumbados, luego de que la autoridad judicial considerara que las evidencias reunidas durante la investigación no eran suficientes para atribuirle responsabilidad en los hechos relacionados con el vehículo reportado como robado en Arizona.

La investigación contra Natanael Cano estaba relacionada con un Corvette 2015 localizado en Sonora y reportado como robado en Phoenix, Arizona./ AP
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