Se revela oscuro secreto de Billy Álvarez en Cooperativa La Cruz Azul

Guillermo 'Billy' Álvarez Cuevas falleció el pasado 30 de mayo tras complicaciones de salud, dejando detrás una historia marcada por su largo paso al frente de Cruz Azul y de la Cooperativa. El exdirectivo celeste fue una figura clave para entender varias etapas de La Máquina, aunque su administración también quedó relacionada con algunos de los capítulos más polémicos en la historia de la institución.

Durante años, Billy Álvarez concentró un poder importante dentro del club y de la Cooperativa Cruz Azul. Su nombre quedó ligado tanto a decisiones deportivas como a conflictos internos, señalamientos administrativos y una gestión que, con el paso del tiempo, generó fuertes divisiones entre distintos sectores cooperativistas.

Billy Álvarez, expresidente de Cruz Azul | MEXSPORT

¿Qué hizo Billy Álvarez?

De acuerdo con Carlos Ponce de León, director general de RÉCORD, Billy Álvarez habría tomado medidas de presión contra integrantes de la Cooperativa en Jasso, Hidalgo. Entre los señalamientos mencionados, destaca que el exdirigente presuntamente ordenaba cortar la luz a miembros cooperativistas.

Según lo expuesto, estas acciones habrían ocurrido como parte de las tensiones internas que rodearon a la Cooperativa durante la etapa de Álvarez Cuevas. El señalamiento vuelve a poner sobre la mesa el peso que tuvo el exdirectivo dentro de la estructura cementera y las consecuencias que, presuntamente, enfrentaban quienes se oponían a su gestión.

'Billy' Álvarez | MEXSPORT

Billy Álvarez y su historia al frente de Cruz Azul

El vínculo de la familia Álvarez con Cruz Azul comenzó mucho antes de que Billy asumiera el control del equipo. Su padre, Guillermo Álvarez Macías, fue presidente del club desde 1953 y es recordado como uno de los impulsores de la cementera, en una etapa que terminó por construir las bases deportivas de La Máquina.

Bajo aquella generación se dio el ascenso de Cruz Azul y posteriormente se consolidó el gran mito de los años setenta, una época en la que el equipo celeste se convirtió en uno de los clubes más ganadores y respetados del futbol mexicano. Ese pasado glorioso contrastó con los problemas institucionales que más tarde acompañaron la gestión de Billy Álvarez.

Guillermo Héctor Álvarez Cuevas comenzó formalmente su carrera al frente de Cruz Azul en 1986, cuando fue nombrado presidente de La Máquina. Dos años después, en 1988, fortaleció aún más su posición al asumir como director general de la Cooperativa, cargo desde el cual concentró el control tanto de la cementera como del equipo.