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Futbol

¡Histórico! Cruz Azul recibe el premio al mejor equipo de la temporada 2025-2026

Reconocimiento a Cruz Azul 25-26 l Instagram: @cruzazul
Estephania Carrera
Estephania Carrera 18:51 - 01 junio 2026
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La Máquina es reconocida como la escuadra más dominante del año

Apenas una semana después de haber tocado el cielo al levantar el título del torneo Clausura 2026, Cruz Azul volvió a vestirse de gala.

La escuadra cementera fue reconocida oficialmente como el mejor equipo de la temporada 2025-2026, una distinción otorgada por ser la institución que más puntos acumuló a lo largo de todo el año futbolístico en la Liga MX.

El encargado de entregar el galardón fue Mikel Arriola, comisionado de la Federación Mexicana de Futbol, quien estuvo acompañado por Rodrigo Centeno, CEO de Nissan México.

Reconocimiento a Cruz Azul 25-26 l Instagram: @cruzazul

Por parte de la Máquina, el reconocimiento fue recibido por la plana mayor del club: Víctor Manuel Velázquez (Presidente del Consejo de Administración), Iván Alonso (Director Deportivo) y Joel Huiqui (Director Técnico de la escuadra celeste).

“Hoy premiamos la constancia, la disciplina y el desempeño deportivo a lo largo del año futbolístico. Estamos aquí nuevamente para distinguir a Cruz Azul, que se convierte en el primer equipo en obtener por segundo año consecutivo este reconocimiento”, destacó Arriola durante la ceremonia.

Dominio numérico y un incentivo de un millón de dólares

El reconocimiento a la regularidad de la Máquina no llegó solo de forma honorífica. Gracias a su desempeño en la cancha, la institución cementera se hizo acreedora a un premio económico de un millón de dólares.

En total, los dirigidos por Joel Huiqui sumaron 68 unidades en el año futbolístico, las cuales se desglosaron en 35 puntos obtenidos durante el Apertura 2025 y 33 unidades cosechadas en el reciente Clausura 2026, cifras que ningún otro club de la Liga MX pudo alcanzar.

Un lustro de época para la institución celeste

Con este logro, Cruz Azul firma el primer bicampeonato de la regularidad en el futbol mexicano, un objetivo que la directiva ya tenía trazado en su planeación estratégica, según reveló el propio mandatario de la institución.

“Desde el año pasado que ganamos este premio, dije que íbamos por el bicampeonato en este logro y simplemente es un reflejo del trabajo que hemos venido haciendo en el club, tanto dentro como fuera de la cancha", afirmó Víctor Manuel Velázquez.

Joel Huiqui en el reconocimiento a Cruz Azul 25-26 l Instagram: @cruzazul

Por ultimo, el presidente de la Máquina aprovechó el espacio para enfatizar la época dorada que ha vivido el equipo en los últimos años, donde pasaron de las sequías a llenar las vitrinas con rapidez.

En cinco años hemos obtenido la novena, la décima, el Campeón de Campeones, la Supercopa y la CONCACAF Champions Cup; esto es gracias a nuestra gran afición, a la que hoy podemos darle alegrías mediante campeonatos
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