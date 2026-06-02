¡Dorsales definidos! Así vestirá el Tri de Javier Aguirre en el Mundial 2026

Tras revelarse la lista definitiva de la Selección Mexicana, se han dado a conocer los números oficiales que lucirán los 26 convocados por Javier Aguirre para la Copa del Mundo 2026.

Luego del triunfo azteca ante Australia en el Rose Bowl, la Selección de México afina los últimos detalles antes del gran debut, este jueves 4 de junio se medirán ante Serbia en el Estadio Nemesio Diez de Toluca, para luego encarar el Partido Inaugural del Mundial contra Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México.

Javier Aguirre, entrenador de la Selección Mexicana | IMAGO7

Posteriormente, México cerrará la Fase de Grupos enfrentando a Corea del Sur (18 de junio) y República Checa (24 de junio).

Los números del Tri para el Mundial:

1. Raúl ‘Tala’ Rangel

2. Jorge Sánchez

3. César Montes

4. Edson Álvarez

5. Johan Vásquez

6. Erik Lira

7. Luis Romo

8. Álvaro Fidalgo

9. Raúl Jiménez

10. Alexis Vega 11. Santiago Gimenez

12. Carlos Acevedo

13. Guillermo Ochoa

14. Armando ‘Hormiga’ González

15. Israel Reyes

16. Julián Quiñones

17. Orbelín Pineda

18. Obed Vargas

19. Gilberto Mora

20. Mateo Chávez

21. César ‘Chino’ Huerta

22. Guillermo Martínez

23. Jesús Gallardo

24. Luis Chávez

25. Roberto ‘Piojo’ Alvarado

26. Brian Gutiérrez

Guillermo Ochoa, portero mexicano | MEXSPORT

Juventud e historia en el plantel

Este llamado de Javier Aguirre combina una renovación generacional con récords históricos que vale la pena destacar: