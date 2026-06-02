¡Dorsales definidos! Así vestirá el Tri de Javier Aguirre en el Mundial 2026
Tras revelarse la lista definitiva de la Selección Mexicana, se han dado a conocer los números oficiales que lucirán los 26 convocados por Javier Aguirre para la Copa del Mundo 2026.
Luego del triunfo azteca ante Australia en el Rose Bowl, la Selección de México afina los últimos detalles antes del gran debut, este jueves 4 de junio se medirán ante Serbia en el Estadio Nemesio Diez de Toluca, para luego encarar el Partido Inaugural del Mundial contra Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México.
Posteriormente, México cerrará la Fase de Grupos enfrentando a Corea del Sur (18 de junio) y República Checa (24 de junio).
Los números del Tri para el Mundial:
1. Raúl ‘Tala’ Rangel
2. Jorge Sánchez
3. César Montes
4. Edson Álvarez
5. Johan Vásquez
6. Erik Lira
7. Luis Romo
8. Álvaro Fidalgo
9. Raúl Jiménez
10. Alexis Vega 11. Santiago Gimenez
12. Carlos Acevedo
13. Guillermo Ochoa
14. Armando ‘Hormiga’ González
15. Israel Reyes
16. Julián Quiñones
17. Orbelín Pineda
18. Obed Vargas
19. Gilberto Mora
20. Mateo Chávez
21. César ‘Chino’ Huerta
22. Guillermo Martínez
23. Jesús Gallardo
24. Luis Chávez
25. Roberto ‘Piojo’ Alvarado
26. Brian Gutiérrez
Juventud e historia en el plantel
Este llamado de Javier Aguirre combina una renovación generacional con récords históricos que vale la pena destacar:
Sangre nueva: 14 de los 26 futbolistas convocados vivirán su primera experiencia en una Copa del Mundo.
Leyenda histórica: Al portar su clásico número 13, Guillermo Ochoa hará historia pura al disputar su sexto Mundial, una hazaña que en esta edición comparte únicamente con astros de la talla de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi.
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