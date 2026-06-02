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Futbol

¡Dorsales definidos! Así vestirá el Tri de Javier Aguirre en el Mundial 2026

Selección Mexicana | IMAGO7
Estephania Carrera
Estephania Carrera 19:52 - 01 junio 2026
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La cuenta regresiva terminó, ya hay lista de la Selección para el Mundial

Tras revelarse la lista definitiva de la Selección Mexicana, se han dado a conocer los números oficiales que lucirán los 26 convocados por Javier Aguirre para la Copa del Mundo 2026.

Luego del triunfo azteca ante Australia en el Rose Bowl, la Selección de México afina los últimos detalles antes del gran debut, este jueves 4 de junio se medirán ante Serbia en el Estadio Nemesio Diez de Toluca, para luego encarar el Partido Inaugural del Mundial contra Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México.

Javier Aguirre, entrenador de la Selección Mexicana | IMAGO7

Posteriormente, México cerrará la Fase de Grupos enfrentando a Corea del Sur (18 de junio) y República Checa (24 de junio).

Los números del Tri para el Mundial:

  • 1. Raúl ‘Tala’ Rangel

  • 2. Jorge Sánchez

  • 3. César Montes

  • 4. Edson Álvarez

  • 5. Johan Vásquez

  • 6. Erik Lira

  • 7. Luis Romo

  • 8. Álvaro Fidalgo

  • 9. Raúl Jiménez

  • 10. Alexis Vega 11. Santiago Gimenez

  • 12. Carlos Acevedo

  • 13. Guillermo Ochoa

  • 14. Armando ‘Hormiga’ González

  • 15. Israel Reyes

  • 16. Julián Quiñones

  • 17. Orbelín Pineda

  • 18. Obed Vargas

  • 19. Gilberto Mora

  • 20. Mateo Chávez

  • 21. César ‘Chino’ Huerta

  • 22. Guillermo Martínez

  • 23. Jesús Gallardo

  • 24. Luis Chávez

  • 25. Roberto ‘Piojo’ Alvarado

  • 26. Brian Gutiérrez

Guillermo Ochoa, portero mexicano | MEXSPORT

Juventud e historia en el plantel

Este llamado de Javier Aguirre combina una renovación generacional con récords históricos que vale la pena destacar:

  • Sangre nueva: 14 de los 26 futbolistas convocados vivirán su primera experiencia en una Copa del Mundo.

  • Leyenda histórica: Al portar su clásico número 13, Guillermo Ochoa hará historia pura al disputar su sexto Mundial, una hazaña que en esta edición comparte únicamente con astros de la talla de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi.

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