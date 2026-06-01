Gilberto Mora podría romper histórico récord con México en el Mundial 2026

Gilberto Mora está ante la posibilidad de escribir una página histórica con la Selección Mexicana en el Mundial 2026. El joven futbolista fue incluido en la lista definitiva de 26 jugadores convocados por Javier Aguirre, una decisión que lo coloca cerca de convertirse en el jugador más joven de México en disputar una Copa del Mundo.

Con 17 años y 239 días, Mora podría superar una marca que ha permanecido vigente durante casi un siglo. Si recibe minutos en el partido frente a Sudáfrica, el mediocampista de Xolos se convertiría en el futbolista más joven en representar al Tricolor en una justa mundialista.

Xolos rompió el mercado con lo que pretenden ganar por la transferencia de Gil Mora | IMAGO7

Gilberto Mora podría superar una marca histórica de México

El récord actual pertenece a Manuel Rosas, conocido como 'El Chaquetas', quien disputó el Mundial de 1930 con apenas 18 años y 88 días. Rosas debutó en el encuentro inaugural ante Francia y desde entonces su marca se ha mantenido como una de las más longevas en la historia de la Selección Mexicana.

A lo largo de los mundiales, México ha contado con futbolistas que llegaron muy jóvenes al máximo escenario internacional. Nombres como Andrés Guardado, Hugo Rodríguez, Raúl Arellano y Antonio Mota forman parte de esa lista, aunque ninguno logró superar la marca impuesta por Rosas en la primera Copa del Mundo.

Manuel Rosas previo a juego con Atlante

El caso de Gilberto Mora genera una expectativa especial porque su irrupción en la Selección Mexicana ha sido acelerada. A pesar de contar con pocos partidos con el Tricolor, el futbolista ya sabe lo que significa conquistar un título y se ha ganado un lugar como una de las grandes apuestas del futbol mexicano rumbo al futuro.

El récord de Pelé que Gilberto Mora rozaría en el Mundial 2026

Además del posible récord mexicano, Mora también podría acercarse a una marca histórica a nivel mundial. En caso de jugar y anotar el 11 de junio, el futbolista quedaría a solo un día de romper el récord de Pelé como el goleador más joven en la historia de los mundiales, una distinción que el brasileño consiguió durante Suecia 1958.

La consolidación de Mora comenzó a tomar fuerza durante la Copa Oro 2025, torneo que impulsó su crecimiento dentro de la Selección Mexicana. Aunque no tuvo actividad en la fase de grupos, poco a poco ganó la confianza del cuerpo técnico y terminó siendo importante en la recta final del campeonato.

Pelé saluda al Rey Gustaf VI Adolf previo a la Final del Mundial ante Suecia en 1958 | AFP

Su actuación más destacada llegó en las semifinales frente a Honduras, donde fue determinante para que México consiguiera el boleto a la final. El jugador de Xolos entregó la asistencia que terminó definiendo el único gol del partido, una acción que confirmó su madurez y su capacidad para responder en momentos de alta presión.