Las grandes ausencias de México en los Mundiales

La Selección Mexicana ya definió a los 26 futbolistas que representarán al combinado tricolor en la Copa del Mundo. La lista presentada por Javier Aguirre dejó varias sorpresas, tanto por algunos regresos como por las ausencias de jugadores que parecían tener un lugar asegurado.

Entre los nombres que lograron meterse en la convocatoria destacan Guillermo Ochoa, César Huerta, Guillermo Martínez, Luis Chávez y Brian Gutiérrez, futbolistas que hace apenas unos meses parecían lejos de la justa mundialista. En contraste, las exclusiones de Marcel Ruiz y Carlos Rodríguez siguen dejando dudas.

Sin embargo, las polémicas por las listas mundialistas no son algo nuevo. En cada Copa del Mundo existió al menos un jugador que causó polémica al no ser llamado.

Marcel Ruiz con Selección Mexicana | MEXSPORT

Sudáfrica 2010 y el caso Jonathan Dos Santos

La convocatoria para Sudáfrica 2010 quedó marcada por la decisión de Javier Aguirre de dejar fuera a Jonathan dos Santos. El mediocampista había formado parte de prácticamente todo el proceso mundialista y comenzaba a alternar entre el primer equipo y el filial del Barcelona.

La decisión provocó una fuerte reacción de su padre, Zizinho, quien incluso llegó a asegurar que su hijo no volvería a vestir la camiseta de la Selección Mexicana. Otro nombre que generó polémica fue el de Nery Castillo, quien también participó en el proceso, pero terminó quedándose fuera de la lista definitiva.

Jonathan dos Santos, en Selección Mexicana en 2010 | MEXSPORT

Brasil 2014, el Mundial que no jugó Carlos Vela

Pocas ausencias generaron tanta discusión como la de Carlos Vela en Brasil 2014. El atacante vivía uno de los mejores momentos de su carrera con la Real Sociedad y era considerado uno de los futbolistas mexicanos más destacados en Europa. A pesar de los intentos de Miguel Herrera por convencerlo, Vela decidió rechazar la convocatoria y no asistir a la Copa del Mundo.

A esa baja se sumó la de Luis Montes, quien sufrió una fractura de tibia y peroné en un partido amistoso contra Ecuador, apenas días antes del inicio del torneo.

Luis Montes, en Selección Mexicana 2014 | IMAGO7

Rusia 2018, decisiones deportivas

La lista para Rusia 2018 fue una de las menos polémicas de los últimos años. Aun así, hubo ausencias llamativas como las de Rodolfo Pizarro y José Juan 'Gallito' Vázquez.

Pizarro atravesaba un gran momento tras conquistar títulos con Chivas, pero Juan Carlos Osorio optó por otras opciones ofensivas. Por su parte, Gallito llegaba como campeón de Liga y Concacaf, además de ser uno de los elementos más destacados de México en Brasil 2014.

Gallito Vázquez en un entrenamiento con la Selección Nacional | MEXSPORT

Qatar 2022 y la polémica con Santiago Giménez

La Copa del Mundo de Qatar estuvo marcada por la ausencia de Santiago Giménez. El delantero atravesaba un gran momento con el Feyenoord, pero Gerardo Martino decidió no incluirlo en la lista final.

La explicación del técnico argentino generó controversia al señalar que el atacante marcaba muchos goles, aunque no acumulaba suficientes minutos. En su lugar fue convocado Rogelio Funes Mori, quien apenas disputó 12 minutos durante el torneo.