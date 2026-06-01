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Futbol

Lionel Messi va en busca del récord de más goles en Mundiales

Lionel Messi en la pasada Fecha FIFA con Argentina | AP
Carlos Emmanuel Chávez Aguirre
Carlos Emmanuel Chávez Aguirre 13:41 - 01 junio 2026
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El astro argentino se encuentra a cuatro tantos de superar al alemán Miroslav Klose

La historia de Lionel Messi en las Copas del Mundo podría tener un último capítulo en 2026 y, además de buscar defender el título con Argentina, el astro tendrá una misión personal, convertirse en el máximo goleador en la historia de los Mundiales.

Actualmente, Messi suma 13 goles en Copas del Mundo, cifra con la que comparte el cuarto lugar histórico junto al francés Just Fontaine.

El argentino Lionel Messi le anotó a México, en Qatar 2022. l MEXSPORT
El argentino Lionel Messi en Qatar 2022 l MEXSPORT

En la antesala de disputar su sexta Copa del Mundo en 2026, Messi tendría la oportunidad perfecta para romper otro récord histórico. De hecho, el campeón del mundo en Qatar 2022 ya presume la marca de más partidos disputados en Mundiales con 26 apariciones.

Entre sus anotaciones más recordadas aparecen los dobletes ante Nigeria en 2014, el gol decisivo contra México en Qatar 2022 y los dos tantos que marcó en la histórica final frente a Francia.

Lionel Messi recibe un balón por aire | AP

Messi llega a la Copa Mundial FIFA 2026 como uno de los futbolistas más determinantes del planeta y con la posibilidad de seguir ampliando una leyenda que ya lo tiene entre los jugadores más importantes en la historia del futbol.

La posibilidad luce realista considerando el protagonismo que Messi ha mantenido con la selección argentina durante los últimos años. 

Además de ser el líder futbolístico de la Albiceleste, ha demostrado una capacidad única para aparecer en los momentos decisivos de los grandes torneos. 

Si logra mantenerse en plenitud física y disputar una cantidad importante de partidos en el Mundial que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá, tendrá una oportunidad inmejorable para seguir haciendo historia.

Los goles de Lionel Messi por Mundial

  • Alemania 2006 | 1

  • Sudáfrica 2010 | 0

  • Brasil 2014 | 4

  • Rusia 2018 | 1

  • Qatar 2022 | 7

Máximos goleadores en la historia de los Mundiales

  • Miroslav Klose | 16

  • Ronaldo | 15

  • Gerd Müller | 14

  • Lionel Messi | 13

  • Just Fontaine | 13

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