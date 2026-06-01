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David Martínez ante Umar Nurmagomedov en UFC Abu Dhabi

David Martínez durante el pesaje en UFC México I AFP
Carlos Emmanuel Chávez Aguirre
Carlos Emmanuel Chávez Aguirre 14:19 - 01 junio 2026
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El peleador mexicano tendrá la prueba más grande de su carrera, ya que el ruso es el segundo del ranking en el peso gallo

El mexicano David Martínez tendrá una oportunidad inmejorable para consolidarse como una de las nuevas figuras de la UFC cuando enfrente al ruso Umar Nurmagomedov en la pelea coestelar de UFC Fight Night 282.

Apenas en su tercera aparición dentro de la compañía, Martínez dará un salto gigantesco en el nivel de competencia al medirse con el segundo clasificado de la división de peso gallo, un peleador que hasta hace poco disputó el campeonato de las 135 libras y que es considerado uno de los contendientes más peligrosos de la categoría. 

David Martínez tiene marca perfecta de 3-0 en UFC I AFP

La pelea fue confirmada por la UFC como parte de una cartelera que será encabezada por Magomed Ankalaev y Khalil Rountree Jr. El evento se celebrará el próximo 25 de julio en la Etihad Arena de Abu Dhabi

El nacido en la Ciudad de México llega a este compromiso con marca profesional de 14 victorias y una derrota, además de un perfecto 3-0 dentro de las filas de UFC. Desde su debut en marzo de 2025, Martínez ha conseguido triunfos sobre Saimon Oliveira, Rob Font y Marlon Vera, resultados que le permitieron ingresar al Top 10 del ranking de peso gallo en tiempo récord.

Del otro lado estará Umar Nurmagomedov, dueño de un récord de 20-1 como profesional y ubicado en la segunda posición del ranking. 

El ruso ha vencido a nombres importantes como Deiveson Figueiredo, Mario Bautista y Cory Sandhagen, y su única derrota llegó en una pelea por el título frente a Merab Dvalishvili

David Martínez, peleador mexicano de MMA | FACEBOOK RICARDO MARTINEZ

Para Martínez, este combate representa mucho más que una pelea dentro del Top 10. Una victoria sobre un contendiente de la talla de Nurmagomedov lo colocaría inmediatamente en la élite de la división y podría acercarlo a una oportunidad titular.

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