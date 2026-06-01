Matías Almeyda es presentado como DT de los Rayados

Oficialmente Matías Almeyda fue presentado como nuevo entrenador de los Rayados de Monterrey, en conferencia de prensa el argentino recibió la bienvenida forma, después de que hace algunos días arribara a la Sultana del Norte.

“Son jugadores que finalizan ahora y no van a ser parte de lo que viene, hoy nos presentamos, y bueno hay otro grupo, y yo empiezo a contar de acá hacia adelante, lo que hay de acá hacía atrás no es mio”, resaltó al ser preguntado sobre los contratos de Andrada y Martial, aunque luego rectificó y dijo que el guardameta sigue siendo parte de la institución.

Matías Almeyda y Chivas en oración tras la estrella 12 en su historia l MEXSPORT

Nueva ilusión en Rayados

La afición rayada también parece ilusionada con el nombramiento. En redes sociales, muchos consideran que Almeyda puede devolverle competitividad al equipo y cortar la sequía en liga que tanto pesa en la institución.

El reto no será sencillo. Rayados vive bajo una exigencia permanente por la calidad de jugadores que tiene y por la inversión realizada en los últimos años. La presión será inmediata y los resultados tendrán que llegar rápido, especialmente en la Liga MX, torneo que se ha convertido en la gran deuda pendiente del club desde 2019.

Afición de Rayados l CAPTURA

¿Cuáles fueron sus números de Almeyda en el extranjero?

La directiva albiazul apostó por el estratega sudamericano, confiando en su experiencia internacional y en su capacidad para competir por títulos. Almeyda llega procedente del Sevilla, equipo donde vivió una etapa complicada. El entrenador fue despedido en marzo de este año luego de dejar al conjunto español apenas tres puntos por encima de la zona de descenso en LaLiga.

Almeyda como entrenador del Sevilla | X:@SevillaFC_ENG

Durante su paso por el club andaluz dirigió 32 partidos, con saldo de 10 victorias, 7 empates y 15 derrotas. Pese al cierre complicado en España, el técnico argentino cuenta con antecedentes exitosos en otros proyectos.

Matías Almeyda uniéndose por los mexicanos ante pasados momentos de violencia l X:SevillaFC

Su mejor etapa reciente fue con el AEK Atenas de Grecia, donde dirigió 134 encuentros. Ahí consiguió 80 triunfos, 24 empates y 30 derrotas, además de conquistar tanto la liga como la copa, consolidándose como uno de los entrenadores más importantes en la historia reciente del club.