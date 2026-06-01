¡Nueva arma para Drake Maye! A.J. Brown llega a Patriots procedente de Philadelphia

¡Día lleno de actividad en la NFL! Los Angeles Rams sorprendieron a propios y extraños con el traspaso de Myles Garrett, sin embargo, los New England Patriots no se quedaron atrás y por fin llegaron a un acuerdo con A.J. Brown, ex de Philadelphia Eagles, para ser una nueva arma ofensiva para Drake Maye.

De acuerdo con ESPN, el receptor abierto de 28 años -próximo a cumplir 29 el 30 de junio- llegó a Foxborough a cambio de una selección de primera ronda del Draft del 2028 y una quinta del 2027.

Después de los descontentos de Brown con la franquicia de la Ciudad del Amor Fraternal -principalmente con Nick Sirianni y Jalen Hurts-, el wide receiver tendrá la oportunidad de formar una ofensiva importante en Massachusetts. A.J. se reunió con el entrenador en jefe de los Pats, Mike Vrabel, para llegar a un acuerdo.

DeVonta Smith y AJ Brown festejando un touchdown | AP

¿Cómo fue el paso de A.J. Brown en Philadelphia Eagles?

A.J. Brown llegó a los Philadelphia Eagles en 2022, tras la petición de Jalen Hurts, quien también intentó reclutar al receptor para jugar en la Universidad de Alabama. Pese a que el sueño universitario del mariscal de campo no se hizo realidad, en la NFL ambos lograron varios éxitos.

Después de salir de los Tennessee Titans, Brown tuvo cuatro temporadas prolíficas con las Águilas, en las que registró arriba de mil yardas en cada una. Sin embargo, la campaña 20025 fue la peor para el receptor, pues solamente logró mil cinco yardas, la segunda menor cantidad en su carrera.

A.J. Brown | AP

2022: 17 juegos, 88 recepciones, 145 targets, 1,496 yardas, 17.0 promedio, 11 TD

2023: 17 juegos, 106 recepciones, 158 targets, 1,456 yardas, 13.7 promedio, 7 TD

2024: 13 juegos, 67 recepciones, 97 targets, 1,079 yardas, 16.1 promedio, 7 TD

2025: 15 juegos, 78 recepciones, 121 targets, 1,003 yardas, 12.9 promedio, 7 TD

Total con Philadelphia: 62 juegos, 339 recepciones, 521 targets, 5,034 yardas y 32 TD

La ruptura con Sirianni

El tres veces seleccionado al Tazón de los Profesionales tuvo una enemistad marcada con su entrenador en jefe, Nick Sirianni. El punto que terminó con su relación fue en la Ronda de Comodines ante los San Francisco 49ers, pues el receptor le reclamó airadamente al head coach.