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Puka Nacua rompe el silencio tras demanda civil y agradece apoyo de Los Angeles Rams

Puka Nacua en un partido con Rams l AFP
Rafael Trujillo 20:09 - 28 mayo 2026
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El receptor habló sobre su situación legal

El receptor abierto de Los Angeles Rams, Puka Nacua, habló por primera vez públicamente desde que en marzo pasado se presentó una demanda civil en su contra, caso que incluye acusaciones por violencia de género, agresión, lesiones y negligencia.

De acuerdo con la demanda, una mujer acusó al jugador de realizar un “comentario antisemita no provocado” y posteriormente morderla en el hombro durante un incidente ocurrido en California. Hasta ahora, Nacua no había emitido declaraciones públicas sobre el proceso legal.

El receptor evitó profundizar en los detalles del caso al señalar que se trata de “una batalla legal en curso”. Previamente, en marzo, su abogado declaró a ABC News que el jugador rechazaba “en los términos más enérgicos posibles” todas las acusaciones presentadas en la demanda.

Puka Nacua con los Rams l AP

Durante una comparecencia este jueves, Nacua aseguró que esta situación le ha permitido reflexionar sobre distintos aspectos personales y profesionales.

“Ha sido un momento para aprender de algunas de las situaciones en las que me estaba involucrando”, comentó el jugador. También explicó que el proceso le ha ayudado a “tomar conciencia” de su comportamiento tanto dentro como fuera del campo.

Puka Nacua destaca respaldo de Rams y compañeros

El receptor de los Rams afirmó que uno de los aspectos más importantes durante este periodo ha sido el apoyo recibido por parte de la organización y de sus compañeros de equipo.

“He estado realmente agradecido por el apoyo de la organización, especialmente de mis compañeros”, expresó Nacua. El jugador añadió que varias personas cercanas se comunicaron con él durante la temporada baja para conocer cómo se encontraba.

Puka Nacua jugando con Rams l AFP

Asimismo, explicó que aprendió la importancia de pedir ayuda y reconocer la influencia que tiene como jugador profesional de la NFL. “Está bien pedir apoyo y reconocer la plataforma que tengo como jugador profesional, tratando de usarla para mi crecimiento y para el beneficio de quienes me rodean”, señaló.

Nacua también reveló que parte de ese respaldo incluyó asistir a terapia y enfocarse en procesos de rehabilitación durante la primavera. Según sus palabras, esas experiencias le permitieron encontrar aspectos positivos en medio de una situación complicada.

“Han surgido muchas cosas positivas en medio de estas situaciones desafiantes; ha representado una gran mejora en mi vida”, afirmó el receptor.

Puca Nacua se pierde el juego en Londres por una lesión en el tobillo | AP

El entrenador en jefe de los Rams, Sean McVay, también habló sobre la situación y destacó la disposición del jugador para compartir su proceso personal con el equipo.

“He valorado la manera en que me ha permitido entrar en su mundo”, comentó McVay. El entrenador añadió que la organización continuará respaldando al receptor de manera incondicional.

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