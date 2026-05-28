Travis Kelce se convierte en accionista minoritario de los Cleveland Guardians

El deporte ya no es lo que era. Antes los deportistas no contaban con los sueldos tan exorbitantes de hoy en día, por lo que ahora cada vez es más común ver a estrellas deportivas con acciones de algunas franquicias.

El caso más reciente es el de Travis Kelce, ala cerrada de los Kansas City Chiefs, quien se convirtió en accionista minoritario de los Cleveland Guardians -otrora Indios- en las Grandes Ligas.

Travis Kelce, ala cerrada de Kansas City Chiefs | AP

"Siento un gran cariño por esta ciudad", comentó Kelce a ESPN. "Siempre digo: soy sólo un chico de Cleveland Heights viviendo un sueño. Le debo todo lo bueno de mi vida a Cleveland, a haberme criado aquí con sus valores, su gente y su ética de trabajo.

Cleveland Heights es un lugar diverso y dinámico. Cada amigo, vecino, maestro y compañero de equipo, todos me hicieron ser el hombre que soy hoy. Todo ello alimentó un profundo aprecio por la vida, la comunidad y el servicio. Esa mentalidad de Cleveland contra el mundo está muy arraigada".

Travis Kelce, ala cerrada de Kansas City Chiefs | AP

Agradece el trabajo de los dueños

Además de mencionar el profundo sentimiento que siente por la novena de Ohio, el tres veces ganador del Trofeo Vince Lombardi también agradeció el trabajo de los actuales dueños. Los Cleveland Guardians han llegado a Playoffs en las últimas temporadas, siendo la postemporada de 2024 una de las mejores.

"He tenido la suerte de presenciar de cerca el buen funcionamiento de los propietarios a lo largo de mi carrera, y sé que los mejores equipos priorizan la cultura. Todos están ahí para cumplir su función, y ahora mismo, estoy aquí para observar, aprender y, sobre todo, para apoyar al equipo y a la ciudad siempre que pueda", añadió.

¿Qué sigue para Travis Kelce en la NFL?

Pese a ser ya un veterano de mil batallas, Travis Kelce aún sueña con volver a llevar a sus Kansas City Chiefs al olimpo del futbol americano. Junto a Patrick Mahomes, la sociedad ala cerrada y mariscal de campo se volvió una de las más prolíficas en la NFL, razón por la cual Kelce firmó por tres años más en busca de ‘un último baile’.