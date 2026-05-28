Vinicius Jr. reconoce a Lamine Yamal como el gran candidato para el Mundial 2026

El delantero brasileño reconoció al atacante del Barcelona, Lamine Yamal, como uno de los candidatos principales para ganar la Copa del Mundo 2026 al ser parte de una de las selecciones mejor paradas para la justa del verano.

España es candidata porque ganaron la última Eurocopa, tienen un equipo que ha jugado junto por bastante tiempo y cuentan con Lamine, que es uno de los mejores jugadores del mundo; siempre hace cosas impresionantes en el campo. Es un jugador que puede ganar la Copa del Mundo por sí solo.

Vinicius aceptó que es difícil destacar el trabajo de un rival directo, sobre todo tratándose de un futbolista azulgrana, siendo él una de las máximas figuras del Real Madrid debido a la histórica rivalidad entre ambos clubes.

Lamine Yamal es la gran figura de España de cara al Mundial 2026 | MEXSPORT

Todo el mundo paga una entrada para ver a los mejores jugadores, y Lamine es uno de esos por los que la afición asiste al estadio. Pero cuando estamos en el campo, ambos queremos vencer al otro

Ambos jugadores forman parte de la nueva generación de figuras a seguir en el Mundial 2026: Vinicius Jr. comandando a la Selección Brasileña y Lamine Yamal liderando el ataque de la Selección de España.

¿Lamine Yamal jugará el Mundial?

La joya blaugrana encendió las alarmas tras sufrir una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda. Este percance físico le impidió jugar los últimos seis partidos de LaLiga, perdiéndose el cierre de temporada con el club catalán. A pesar del trago amargo, Luis de la Fuente incluyó oficialmente a Yamal en la lista de 26 convocados de España.

Vinicius Jr. es uno de los casos de éxito más recientes del Flamengo | AP

Los reportes indican que evoluciona favorablemente y aunque se tiene previsto que se pierda el debut mundialista ante Cabo Verde y probablemente el segundo duelo ante Arabia Saudí para no acelerar su recuperación, se espera que esté listo para ver acción en el tercer partido de la fase de grupos frente a Uruguay.

España Grupo H

España vs Cabo Verde - 15 de junio a las 10:00 hrs

España vs Arabia Saudí - 21 de junio a las 10:00 hrs

Uruguay vs España - 26 de junio a las 18:00 hrs

Lamine Yamal en un partido del Barcelona | AP

Brasil Grupo C