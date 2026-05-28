Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Vinicius Jr. reconoce a Lamine Yamal como el gran candidato para el Mundial 2026

Vinicius Jr en partido con la Selección de Brasil | MEXSPORT
Vinicius Jr en partido con la Selección de Brasil | MEXSPORT
Estephania Carrera
Estephania Carrera 09:08 - 28 mayo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Añadir como fuente preferida en Google
La figura del Real Madrid destacó el talento y rendimiento de Yamal

El delantero brasileño reconoció al atacante del Barcelona, Lamine Yamal, como uno de los candidatos principales para ganar la Copa del Mundo 2026 al ser parte de una de las selecciones mejor paradas para la justa del verano.

España es candidata porque ganaron la última Eurocopa, tienen un equipo que ha jugado junto por bastante tiempo y cuentan con Lamine, que es uno de los mejores jugadores del mundo; siempre hace cosas impresionantes en el campo. Es un jugador que puede ganar la Copa del Mundo por sí solo.

Vinicius aceptó que es difícil destacar el trabajo de un rival directo, sobre todo tratándose de un futbolista azulgrana, siendo él una de las máximas figuras del Real Madrid debido a la histórica rivalidad entre ambos clubes. 

Lamine Yamal es la gran figura de España de cara al Mundial 2026 | MEXSPORT
Lamine Yamal es la gran figura de España de cara al Mundial 2026 | MEXSPORT

Todo el mundo paga una entrada para ver a los mejores jugadores, y Lamine es uno de esos por los que la afición asiste al estadio. Pero cuando estamos en el campo, ambos queremos vencer al otro

Ambos jugadores forman parte de la nueva generación de figuras a seguir en el Mundial 2026: Vinicius Jr. comandando a la Selección Brasileña y Lamine Yamal liderando el ataque de la Selección de España.

¿Lamine Yamal jugará el Mundial?

La joya blaugrana encendió las alarmas tras sufrir una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda. Este percance físico le impidió jugar los últimos seis partidos de LaLiga, perdiéndose el cierre de temporada con el club catalán. A pesar del trago amargo, Luis de la Fuente incluyó oficialmente a Yamal en la lista de 26 convocados de España.

Vinicius Jr. es uno de los casos de éxito más recientes del Flamengo | AP

Los reportes indican que evoluciona favorablemente y aunque se tiene previsto que se pierda el debut mundialista ante Cabo Verde y probablemente el segundo duelo ante Arabia Saudí para no acelerar su recuperación, se espera que esté listo para ver acción en el tercer partido de la fase de grupos frente a Uruguay.

España Grupo H

  • España vs Cabo Verde - 15 de junio a las 10:00 hrs

  • España vs Arabia Saudí - 21 de junio a las 10:00 hrs

  • Uruguay vs España - 26 de junio a las 18:00 hrs

Lamine Yamal en el partido de Barcelona contra Celta de Vigo | AP
Lamine Yamal en un partido del Barcelona | AP

Brasil Grupo C

  • Brasil vs Marruecos - 13 de junio a las 16:00 hrs

  • Brasil vs Haití - 19 de junio a las 18:30 hrs

  • Escocia vs Brasil - 24 de junio a las 16:00 hrs

Lo Último
09:08 Vinicius Jr. reconoce a Lamine Yamal como el gran candidato para el Mundial 2026
09:07 ¡Se va el número uno! Jannik Sinner eliminado en Segunda Ronda de Roland Garros
08:59 ¿Qué es El Niño Godzilla? Expertos de la UNAM advierten riesgo climático extremo
08:51 Travis Kelce se convierte en accionista minoritario de los Cleveland Guardians
08:10 El Sevilla rechaza la oferta de Sergio Ramos: Las cifras son menos de lo acordado
08:09 ¿Araña blaugrana? Barcelona negocia el fichaje de Julián Álvarez
08:04 Detienen al influencer Naim Darrechi en el AICM: este sería el preocupante motivo  
07:41 ¿Se pierde el Mundial? Neymar sufre nueva lesión previo a la justa
07:30 Estadios y sedes mundialistas: SoFi Stadium (Los Ángeles)
07:30 Historia de los Mundiales: México 1970, la justa que cambió la forma de ver el futbol