Dean Huijsen rompe el silencio tras quedar fuera de la convocatoria de España al Mundial

La convocatoria de España para la Copa del Mundo ha resultado bastante sorpresiva, comenzando por el hecho de que no hay ningún jugador del Real Madrid incluido en ella, algo que ha causado sorpresa y molestia en los aficionados merengues, pues es la primera vez que algo así sucede.

Ante dicha situación, uno de los jugadores que han quedado fuera del torneo de verano, ya ha dado una especie de respuesta a través de sus redes sociales; sin embargo, no ha sido directo con esta respuesta, más bien ha dejado un mensaje implícito para el entrenador del cuadro europeo.

Ningún jugador español del Real Madrid orá al Mundial | AP

¿Cómo ha respondido Huijsen?

Específicamente no ha sido él, pues la publicación original la ha hecho su padre, Don Huijsen, quien en sus publicaciones de Instagram ha compartido una imagen del once ideal considerado por parte de la aplicación Sofascore, dentro del cual por supuesto aparece el exjugador del Bournemouth de la Premier League.

Dicha publicación contiene también un mensaje por parte del papá del defensor merengue: "Nada mal, primera temporada. Hala Madrid!", fueron las palabras dedicadas por parte del padre de Dean, quien tan solo unos cuantos días atrás, también había compartido una imagen de lo que sería la estampa oficial de su hijo en el álbum Panini.

🇪🇸 ¡DEAN HUIJSEN RESPONDE A SU NO CONVOCATORIA!



El jugador del Real Madrid subió una historia en la que muestra que es parte del equipo ideal de LaLiga. pic.twitter.com/gKW8wivim4 — ESPN.com.mx (@ESPNmx) May 26, 2026

Dentro de este once, otros de los jugadores del Real Madrid que acompañan a Dean son: Vinícius Jr, Kylian Mbappé, Jude Bellingham y el polémico Federico Valverde, aunque esto poco importa, pues ninguno de ellos posee la nacionalidad española. Quienes sí la tienen, son los futbolistas del Barcelona que también aparecen en el listado.

En la defensa se encuentran Pau Cubarsí y Eric García, ambos convocados por de la Fuente, en el mediocampo está Pedri, también con el Mundial como siguiente objetivo y por último, Lamine Yamal también forma parte de estos nombres que han creado la polémica, pues ellos junto a su portero Joan García, han sido llamados a tratar de conseguir su segundo campeonato mundial en la historia.

Mbappé en el Real Madrid vs Real Oviedo | AP

¿Cómo se conforma la lista de convocados españoles?

La polémica lista de Luis de La Fuente para obtener a sus convocados de cara a la Copa del Mundo 2026, comienza con Unai Simón del Athletic de Bilbao, David Raya del Arsenal campeón de Premier League y el ya mencionado Joan García, portero del cuadro blaugrana.

En la zona de la defensa aparecen Pedro Porro del Tottenham, Marcos Llorente y Marc Pubill del Atlético de Madrid, Aymeric Laporte del Bilbao, Pau Cubarsí y Eric García del Barça, Marc Cucurella del Chelsea y Alex Grimaldo del Bayer Leverkusen.

Lamine Yamal es la gran figura de España de cara al Mundial 2026 | MEXSPORT