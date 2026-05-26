¡Oficial! Alexia Putellas se despide de Barcelona, ¿Liga MX Femenil es opción?

Se va la leyenda, pero el legado se queda. Después de 13 años, el tiempo de Alexia Putellas con Barcelona llegó a su fin. Por medio de un emotivo video en redes sociales, la propia futbolista dio el anuncio de que no seguirá más con el club culé, con el cual disputó 14 temporadas y más de 500 partidos, y con el cual ganó 30 campeonatos, incluidos cuatro de Champions League, la más reciente el pasado sábado 23 de mayo.

"Es todo, una historia perfecta", fue el comentario con el que Alexia cerró su discurso de despedida en el video publicado, en el cual recuerda lo que fue su trayectoria con el conjunto culé, en el cual se convirtió en ídola, referente y leyenda. "Por suerte, nací y moriré culé. Por lo tanto, nos volveremos a ver. ¡Visca el Barça siempre y para siempre!", señaló la jugadora, quien disputará su último partido con el club este miércoles.

Alexia Putellas celebra con Barcelona la obtención de la Champions League 2025-26 | AP

El sueño de compartido de una pequeña niña y su padre

Originaria de Mollet del Vallès, Barcelona, Alexia heredó de su padre el amor por el conjunto culé, al cual recuerda ver por primera vez en el Camp Nou cuando tenía seis años, un momento en el que nunca imaginó que algún día más de 90 mil personas corearían su nombre. "Aún puedo sentir la ilusión de la primera vez que jugué con la samarreta del Barça en las categorías inferiores".

"Al principio sí que me costó. Después de un mes de pruebas y todo eso, ya me agarró. Veo como si fuera ahora la cara de orgullo de mi padre", recordó Putellas, cuyo papá estaba convencido de que la vería jugar con el primer equipo. Desafortunadamente, la vida caprichosa no les concedió esa alegría y el padre, quien padecía problemas cardiacos, falleció en 2012, justo antes de la primera temporada de su hija con el Barça.

"Solo un mes después de mi peor momento familiar, la vida me volvió a poner al Barça de frente para ser jugadora. Cuando se me dio la oportunidad, ya no estaba (su padre) pero... No sé, en mi peor momento siempre diré que el Barça me salvó. Por todo esto, siempre estaré en deuda con estos colores. Hemos llevado al equipo femenino más lejos de lo que nunca habíamos imaginado", señaló.

Alexia Putellas celebra con Barcelona la obtención de la Champions League 2025-26 | AP

De una jugadora más a leyenda

Como muchas otras futbolistas, Alexia tuvo que enfrentarse a los retos del futbol femenino, poco visto en muchos lugares del mundo. Sin embargo, poco a poco el proyecto de Barcelona se consolidó para convertirse en el mejor equipo del mundo con Alexia como referente. "Gracias a cada colega que nos ha acompañado y a cada persona del club que desde atrás nos ha impulsado, ha sido una transformación preciosa y irrepetible".

"No tengo palabras para describir lo que ha estado viviendo esto al lado de todas mis compañeras. De las que me han abierto camino y de las que hemos llegado después para escribir juntos este legado eterno. El futuro del equipo es vuestro, y os tocará hacer historia en el mejor club del mundo", y añadió que a lo largo de sus 14 años con Barcelona, a donde llegó procedente de Levante, se va satisfecha por todo lo que logró.

"Siempre he dicho que esta playera no se puede defender a medias y yo reconozco que me he vaciado (...). He sido y siempre seré una culé más como vosotros. Por eso no quiero que sea un momento triste. Esto solo es una etapa que se acaba", finalizó Alexia, cuyo último juego será este miércoles 27 de mayo a las 11:00 horas (tiempo del centro de México), contra la Real Sociedad, juego por ahora programado para jugarse en el Estadio Johan Cruyff.

EL PALMARÉS DE ALEXIA PUTELLAS CON BARCELONA Liga F: Diez títulos

Champions League: Cuatro títulos

Copa de la Reina: Diez títulos

Supercopa de España: Seis títulos

Balón de Oro: Dos

Alexia Putellas celebra con Barcelona la obtención de la Champions League 2025-26 | AP

¿Llegará Alexia Putellas a la Liga MX Femenil?

Desde el pasado fin de semana, en la Final de la Champions League contra Olympique Lyon se sabía que la etapa de Alexia estaba por llegar a su fin y de hecho tras su sustitución en los minutos finales no pudo esconder las lágrimas. Ya durante la celebración, la mediocampista concedió una entrevista a CBS, en la cual la exjugadora de América y Chivas, Janelly Farias, la cuestionó sobre la posibilidad de jugar en México.

"Quizá México está bien, o también Estados Unidos, no sé, veremos", declaró Alexia. De momento, hay poca información sobre el rumbo que tomará la futbolista, aunque algunos reportes en Cataluña afirman que el London City Lionesses está interesado en firmar un contrato.