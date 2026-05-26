UNAM bloquea a 498 aspirantes por posibles trampas durante examen de admisión 2026 en línea

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó que 498 aspirantes fueron bloqueados o separados del sistema tras detectarse posibles irregularidades durante la primera aplicación del examen de admisión a licenciatura 2026, realizado completamente en línea.

De acuerdo con cifras oficiales de la institución, durante el fin de semana del 23 y 24 de mayo participaron 55 mil 840 aspirantes, lo que representó el 88% de asistencia de las personas programadas para esa etapa del proceso. La universidad señaló que el número de casos detectados equivale a menos del 1% del total de participantes.

La Dirección General de Administración Escolar explicó que el sistema utilizado para la evaluación cuenta con herramientas tecnológicas que permiten verificar la identidad de los aspirantes y monitorear el entorno donde realizan la prueba. Además, se generan alertas cuando se identifican conductas que podrían violar el reglamento del concurso.

La máxima casa de estudios afirmó que el sistema busca garantizar la transparencia y equidad del proceso de selección. / iStock

¿La inteligencia artificial cancela automáticamente los exámenes de la UNAM?

La UNAM aclaró que la inteligencia artificial utilizada durante el proceso no toma decisiones automáticas para invalidar o cancelar exámenes.

“La tecnología únicamente genera alertas que son revisadas por personal universitario”, explicó la institución, que añadió que cada caso se analiza “con base en la evidencia y criterios institucionales”.

La universidad también precisó que las medidas implementadas forman parte de sus protocolos para garantizar la equidad y transparencia en el proceso de selección.

La UNAM informó que 498 aspirantes fueron bloqueados por posibles irregularidades durante el examen de admisión 2026 en línea. / iStock

UNAM aclara qué pasa con ruidos o fallas técnicas durante el examen

Ante dudas de aspirantes sobre posibles cancelaciones por ruido ambiental o problemas técnicos, la UNAM indicó que situaciones como sonidos externos, interrupciones menores o condiciones familiares no son motivo automático de anulación del examen.

Respecto a fallas de internet o electricidad, la institución detalló que existen protocolos de revisión. En casos de interrupciones breves, el sistema permite que las personas puedan volver a ingresar conservando las respuestas previamente guardadas.

La máxima casa de estudios aseguró además que la plataforma digital operó de manera estable durante esta primera jornada de aplicación.

Participación en examen UNAM 2026 supera cifras del año pasado

La UNAM destacó que la participación registrada este año fue superior a la de 2025, cuando acudió el 84% de los aspirantes registrados al proceso de ingreso.

Finalmente, la universidad hizo un llamado a las y los aspirantes que aún presentarán el examen a seguir las reglas oficiales y actuar con ética para evitar sanciones que puedan afectar su participación en el concurso de ingreso a licenciatura 2026.