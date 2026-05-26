México activará vigilancia por ébola durante el Mundial 2026 junto con EU y Canadá

Ante el incremento de casos de ébola registrados en algunas regiones de África, el Gobierno mexicano anunció la aplicación de medidas especiales de vigilancia sanitaria rumbo al Mundial de Futbol 2026, torneo que será organizado conjuntamente por México, Estados Unidos y Canadá.

El secretario de Salud, David Kershenobich, informó este martes durante la conferencia matutina presidencial que los tres países acordaron implementar protocolos coordinados para monitorear posibles riesgos epidemiológicos durante el evento deportivo internacional.

Autoridades de México, Estados Unidos y Canadá coordinarán vigilancia epidemiológica rumbo a la Copa del Mundo./ Captura de pantalla

Entre las acciones previstas en México se encuentran filtros de revisión en aeropuertos internacionales, supervisión de itinerarios de vuelo y monitoreo constante de viajeros que pudieran haber tenido contacto con personas contagiadas con el virus.

Las autoridades también verificarán antecedentes de exposición antes del abordaje de vuelos hacia territorio mexicano. Además, quienes hayan estado en contacto con casos relacionados con la enfermedad deberán cumplir un aislamiento preventivo de 21 días antes de viajar.

¿Qué países concentran actualmente los casos de ébola?

El funcionario federal detalló que el brote activo se mantiene principalmente en la República Democrática del Congo, donde se reportan más de 900 casos sospechosos y más de 220 muertes sospechosas. En tanto, Uganda registra seis contagios y un fallecimiento relacionado con el virus.

El Gobierno mexicano recomendó evitar viajes a regiones africanas afectadas por el ébola./ Pixabay

De acuerdo con datos de la agencia sanitaria de la Unión Africana, existen actualmente al menos 10 países africanos en situación de riesgo, motivo por el cual varias naciones comenzaron a reforzar sus medidas preventivas.

Kershenobich recomendó a la población mexicana evitar viajes hacia las regiones afectadas hasta que concluya la emergencia sanitaria. Sin embargo, aclaró que México no contempla restricciones generales para visitantes procedentes del continente africano.

Uno de los casos que más atención ha generado es el de la selección de la República Democrática del Congo, que permanecerá aislada en Bélgica antes de trasladarse a Norteamérica para disputar el torneo. El combinado africano tendrá su base en Houston y debutará el 17 de junio ante Portugal. Después enfrentará a Colombia el 23 de junio en Guadalajara y cerrará la fase de grupos contra Uzbekistán el 27 de junio en Atlanta.

⚕️📢 No hay casos! El secretario de Salud, David Kershenobich dijo hoy en la mañanera que México no tiene casos de Ebola, que ya hay una estrategia para prevenirla y le pide a las personas que hayan estado en el Congo en los últimos 21 días, que que cambien su vuelo. pic.twitter.com/F78xS70T1Q — Noticias y Memes (@Tropicxs_media) May 26, 2026

Estados Unidos ya solicitó al equipo congoleño completar un periodo de aislamiento de 21 días antes de ingresar a su territorio. Mientras tanto, el director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, advirtió que el brote es “extremadamente grave y difícil” y pidió a los países vecinos actuar “de inmediato”.

El ébola es una enfermedad viral que se transmite mediante contacto directo con fluidos corporales de personas infectadas.