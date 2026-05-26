¿Quién es Alejandro Gómez, uno de los sparrings que sube a la Selección Mexicana para el Mundial 2026?

Se acerca la Copa del Mundo 2026 para la Selección Mexicana quien mantiene a la afición en incertidumbre sobre los 26 convocados a disputar la justa veraniega en unos días en el Estadio Ciudad de México.

Dicha lista del Tri apunta a tener a los futbolistas que han llevado el largo proceso para este torneo y otros más; sin embargo, habría una sorpresa para ocupar el lugar 26 y el cual sería Alejandro Gómez, uno de los sparrings en el CAR.

Selección Mexicana en la previa ante Ghana l IMAGO7

¿Cuál es el perfil de Alejandro Gómez?

De nombre completo Jesús Alejandro Gómez Molina, y con el apodo de ‘Pue’, es un defensa de 24 años nacido en Hermosillo, Sonora, y que forma parte de la plantilla de los Xolos de Tijuana desde el Clausura 2024 y tiene contrato hasta 2028.

El central surgido de las Fuerzas Básicas del Atlas dio el salto al futbol europeo en 2020 para probar suerte con el Boavista de Portugal. Luego de estar un año de préstamo con el Boavista de Portugal, Alejandro Gómez volvió a México para reportar con Atlas rumbo al Apertura 2021.

Alejandro Gómez, jugador de Xolos l IMAGO7

El oriundo de Hermosillo terminó con el sumó europeo con pocos números resaltables pues apenas pudo disputar siete partidos en la Liga de Portugal y otros siete en la categorías inferiores para volver al cuadro rojinegro y después pasar a Santos Laguna.

Actualmente en los Xolos de Tijuana intenta consolidarse a sus 24 años; en el Clausura 2026 el conocido como ‘Pue’ disputó un total de 16 partidos, nueve de ellos como titular sumando un total de 915 minutos jugados y un gol logrado en la J10.

Alejandro Gómez y Gilberto mora l IMAGO7

Del sparring al Mundial 2026

Cabe mencionar que, Alejandro Gómez ha sido parte de la concentración de la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026 apareciendo entre los los ocho jugadores: Óscar García, Luis Rey, Eduardo Águila, Jesús Gómez, Denzell García, Iker Fimbres, Jairo Torres y Kevin Castañeda.