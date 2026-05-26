¿Julián Araujo llega a la Liga MX? Esto es lo que se sabe

Julián Araujo mantiene en incertidumbre su permanencia en el Celtic de Glasgow a donde llegó a préstamo y que se compaginó con una lesión en las semanas recientes para dejarlo fuera del cierre de temporada; de acuerdo con información de René Tovar esta última situación lo ha dejado fuera del Mundial 2026.

En las recientes horas se destapó los rumores de una posible llegada a la Liga MX con Monterrey y Cruz Azul como los principales interesados; sin embargo, René Tovar ha comfirmado que el jugador no ha tenido contacto ni con los Rayados ni con el actual campeón del Clausura 2026.

¡Juegue! Nada absolutamente formal con el lateral, Julián Araujo, quién sé de buena fuente tiene la intención de REGRESAR A MÉXICO siempre y cuando haya una oferta importante y formal de algún club nacional. Por el momento y de acuerdo a gente cercana NO hay ningún OFRECIMIENTO… pic.twitter.com/3BsC1zHOPC — René Tovar (@Rene_Tovar) May 26, 2026

Julián Araujo festeja su gol en la victoria de Celtic | GROSBY GROUP

Cabe mencionar que, no es un hecho, pero las posibilidades de que Julián Araujo sea parte de la lista de 26 jugadores que integrarán la nómina final para la justa veraniega son complicadas, de acuerdo con fuentes al interior de la Selección Nacional.

¿Cuál es su situación con el Celtic?

El lateral derecho llegó a préstamo a inicios de año procedente del AFC Bournemouth con la intención de recuperar protagonismo en el futbol europeo. Hace algunos meses Football Insider, resaltó que el Celtic mantenía abierta la opción de negociar el traspaso definitivo de Araujo al finalizar su cesión. Pero hasta ahora no se ha resuelto nada.

En caso de que el Celtic decida avanzar en su fichaje definitivo, el costo de la operación podría rondar los 10 millones de euros, cifra que corresponde a su valor de mercado actual, según reportes de Transfermarkt.

Julián Araujo juega en el Celtic | @CelticFC

¿Qué lesión tiene Julián Araujo?

Julián Araujo sufrió una distensión en el cuádriceps de la pierna derecha (un desgarro de fibras musculares). Es una recaída de una afección que ya arrastraba en esa misma zona, la cual en su momento (2025) incluso lo dejó fuera de la Copa Oro bajo el mando de Javier Aguirre.

Las molestias musculares comenzaron a mediados de marzo de 2026. El problema se originó tras disputar la actividad de la Copa de Escocia con el Celtic ante el Rangers a inicios de ese mes y que provocado alejarse de las canchas.

Debido a esto, causó baja de la convocatoria de la Selección Mexicana para los partidos amistosos de la Fecha FIFA de marzo contra Portugal y Bélgica, hasta el momento lo mantiene a la expectativa para poder parte del combinado de Aguirre.

Julián Araujo festejando triunfo con Celtic con un gol de último minuto | X @OptaJoe