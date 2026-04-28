Julián Araujo, por el milagro, se prepara en México para ser convocado por Aguirre

En forma silenciosa el lateral Julián Araujo trabaja en el Centro de Alto Rendimiento de la Federaciòn Mexicana de Futbol para poder ser tomado en cuenta por Javier Aguirre de cara a la Copa del Mundo.

Fuentes cercanas al entrenador aseguraron a RÉCORD que apenas se dio a conocer sobre su problema muscular y de inmediato se trasladó a México para llevar una recuperación milagrosa y formar parte del combinado nacional que jugará el Mundial en casa.

Julián Araujo entrenando con el Tri | IMAGO7

La esperanza es lo último que muere

Araujo está trabajando bajo estricta supervisión médica porque cree y tiene fe que puede recuperarse, el tratamiento hasta el momento ha funcionado bien, pero hoy no se puede asegurar si puede estar bajo las órdenes del 'Vasco' Aguirre.

El próximo lunes será clave en el futuro del jugador ya que se le practicarán unos exámenes médicos el viernes si los aprueba las posibilidades aumenta, pero si no él sabe que está descartado de la lista final.

Julián Araujo con los Celtas | @CelticFC

Incluso dentro del CAR aseguran que Araujo ha llevado su recuperación junto con Chiquete Orozco jugador del Cruz Azul, pero es un hecho que ha cuidado todas las recomendaciones para que Aguirre lo pueda convocar y pueda estar al cien en el Mundial.

Todo va a depender del mismo jugador

Los propios directivos de la FMF consideraron que Araujo estaba fuera del Mundial porque los reportes eran de siete a ocho semanas, pero la voluntad, los cuidados y el tiempo parece que le dan la oportunidad al jugador de poder se todavía visto por Javier quien eso sí quiere llevar jugadores al cien y uno de los casos fue Julián Araujo a quien determinó dejarlo en casa y no arriesgarlo pese a su lesión en la ligamentos cruzados de la rodilla.

Julián Araujo festejando triunfo con Celtic con un gol de último minuto | X @OptaJoe

​De acuerdo con los reportes médicos más recientes de este mes, el latera sufrió una recaída de una lesión muscular, específicamente una distensión en el cuádriceps.