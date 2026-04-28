¡Sin regios! Tigres y Monterrey sin representantes en la Selección Mexicana para el Mundial 2026

La Selección Mexicana de Futbol dio a conocer su lista de convocados para la concentración que se llevará a cabo el próximo 6 de mayo, en un llamado que comienza a perfilar la base del equipo rumbo a sus siguientes compromisos; sin embargo, destaca la ausencia de jugadores de Tigres y Monterrey.

¿Cuántos futbolistas fueron llamados?

Uno de los puntos que más llamó la atención es la ausencia total de jugadores de Tigres, incluso destaca el caso de Diego Lainez, quien ha tenido una gran temporada y aun así no fue tomado en cuenta dentro de la convocatoria.

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Dentro de esta Convocatoria, el “Vasco” contempla a 12 jugadores que apuntan directamente a formar parte de la lista final, lo que deja ver una base sólida que buscará consolidarse en este proceso inmediato con futbolistas de la liga local, en espera de los que militan en el extranjero.

Iker Fimbres

Además, hay otros ocho futbolistas incluidos con una visión a futuro, pensados como parte del recambio generacional de cara al próximo ciclo mundialista.

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En este grupo destaca la presencia de Iker Fimbres, quien es el único representante de Monterrey en esta convocatoria; pero no irá al Mundial 2026 y está citado para ser ’sparring’ con miras al siguiente ciclo mundialista.

Vasco Aguirre l IMAGO7

Con esta lista, la Selección Mexicana no solo trabaja en el presente, sino que también comienza a delinear el camino hacia el futuro, abriendo espacio a nuevas caras que buscan ganarse un lugar en el equipo nacional.

Además, en el contexto de la liguilla, ninguno de los dos clubes regios se verá afectado por las convocatorias, ya que Tigres no aportó jugadores en esta lista, mientras que Rayados ya quedó eliminado, por lo que no tendrá actividad en la fase final del torneo.